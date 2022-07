Lego lance une réplique des bureaux de The Office et on capote

Partager







Le grand jour est arrivé: deux des plus grandes franchises au monde s'associent pour créer une œuvre, vraiment, extrêmement, totalement, extraordinairement parfaite.

Eh oui, on est fan de The Office.

La compagnie Lego avait commencé à transformer quelques-unes de vos sitcoms préférées en petites constructions de brique, comme des répliques de l’univers de Seinfeld ou encore Friends.

Aujourd’hui, on apprend à notre plus grand plaisir que la compagnie a révélé l’ensemble de Lego The Office et les détails sont tout simplement incroyables.

Lego

Pour le commun des mortels ça peut paraître banal, mais pour les amateurs de la série c’est l’occasion idéale d’avoir une réplique quasi parfaite des bureaux de Dunder Mifflin à la maison.

Cette édition de Lego imite les bureaux de la série ainsi que plusieurs pièces clés de l’émission.

On peut reconnaître le bureau de Michael, la salle de conférence et le bureau de Pam ainsi que plusieurs clins d'œil à des moments marquants de The Office.

Lego

Lego

Le pot de la fameuse recette de chili de Kevin.

Lego

Les articles de bureau de Dwight dans le Jell-O.

Lego

La télé avec l’économiseur d’écran DVD qui rebondit dans le coin.

Lego

L’ensemble de 1 164 pièces de Lego vient également avec plusieurs accessoires comme les armes cachées de Dwight, la théière que Jim donne à Pam et une copie miniature du bijou cinématographique «Threat Level Midnight».

Bien évidemment, tous les personnages de la série sont inclus dans le décor.

Ma blonde ne sera vraiment pas contente de voir notre nouveau centre de table.

