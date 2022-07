Vanessa Paradis raconte l'horreur de ses débuts

Partager







Les débuts de Vanessa Paradis sous l'œil du public n'ont pas été de tout repos!

La comédienne et chanteuse a témoigné de ses difficultés dans Haut les filles, un documentaire diffusé ce 14 juillet sur Arte, expliquant qu'après avoir connu la célébrité en tant qu'enfant star avec son tube Joe le Taxi, son passage au cinéma fut douloureux.

«Les débuts ont été très violents. J’avais 14 ans et à 14 ans, ça ne va pas bien pour personne. On se demande qui on est, qui on va devenir, si on est assez bien. C’était horrible, horrible. J’habitais en banlieue, je prenais le RER pour aller à l’école le matin. Les gens me regardaient comme si j’étais un animal en cage et ne se passaient d’aucun commentaire à voix haute à côté de moi», révèle-t-elle, ajoutant qu'il était particulièrement dur de gérer ces propos.

«J’étais une enfant, les commentaires étaient vraiment monstrueux. On m’insultait, on me traitait de tous les noms d’oiseaux. On m’attaquait sur mon physique, sur ma musique. Sur mon manque de talent. Ça a failli mal se passer», dévoile-t-elle.

Heureusement, son entourage l'a sauvée.

«Ma grande chance, c’est d’avoir les parents que j’ai, des parents extraordinaires qui m‘ont tellement entourée et donné beaucoup de liberté aussi», conclut-elle.

