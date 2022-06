9 voyages dépaysants qu’on peut faire sans passeport

Partager







Puisqu’il est, disons, «compliqué» d’obtenir un passeport depuis quelques temps, on a pensé vous concocter une petite liste de destinations dépaysantes que les voyageurs canadiens peuvent explorer sans le fameux document officiel.

Ces lieux sont tous au Canada, évidemment, mais ils n’en sont pas moins magiques pour autant!

À noter que certains sont même accessibles en voiture, pour ceux qui préfèrent éviter le chaos aéroports pour un temps...

Voici 9 voyages mémorables à planifier au Canada:

1. Faire un road trip sous le soleil de minuit au Yukon

Sur votre route: le parc national Kluane et ses glaciers, la ville de Dawson City et son look de «ruée vers l‘or», le parc territorial Tombstone et ses magnifiques montagnes acérées. Sans oublier le soleil de minuit en été!

2. Profiter des eaux turquoise de la péninsule Bruce en Ontario

Ce coin de l’Ontario est très fréquenté, surtout en haute saison, mais il est bien impressionnant. À voir: la ville de Tobermory, le parc national de la Péninsule-Bruce et le parc marin national Fathom Five, mais aussi les 11 km de sable blanc de la plage Sauble Beach.

3. Flâner sur les plages blanches (ou rouges) de l’Île-du-Prince-Édouard

Parmi celles-ci: les plages Greenwich et Cavendish du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, et la plage du parc provincial Argyle Shore. Il faut aussi visiter la capitale provinciale, Charlottetown, pour profiter d’un centre-ville historique, de jolis marchés et d’une foule de bons restos, notamment de fruits de mer.

4. Marcher dans les Rocheuses dans le parc national de Banff, en Alberta

Lacs turquoise, glaciers, sommets vertigineux: le parc le plus emblématique du Canada mérite qu’on le visite au moins une fois dans sa vie. Vous trouverez sûrement une randonnée - ou petite balade - à votre mesure parmi ses 1600 km de sentiers.

5. Découvrir Tofino et les forêts géantes de l’île de Vancouver

Surf, gastronomie et grande nature: le petit village de Tofino combine tout ça, en plus d’hébergements à faire rêver. Les environs aussi ont de quoi attirer les voyageurs: les plages immenses, la forêt pluviale côtière et les paysages de la réserve de parc national Pacific Rim.

6. Randonner dans le parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve

C’est - entre autres - grâce à ce parc aux fjords impressionnants que Terre-Neuve fait tant rêver les amateurs de randonnée. Il compte 100 km de sentiers et se trouve à 7h de route de la capitale Saint John’s. Plusieurs villages côtiers sont à proximité.

7. Explorer les Badlands de l’Alberta

Des paysages rocheux désertiques qui ont l’air de provenir d’une autre planète et des fossiles de dinosaures parmi les plus importants au monde: voilà ce qui vous attend dans la région des Badlands, à 2h de Calgary. Quand même pas banal.

8. Surfer près d’Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Halifax vaut le déplacement pour son ambiance, ses bonnes tables et son bord de mer, mais aussi pour ses environs — notamment pour ses spots de surf comme les plages Lawrencetown et Martinique. Ça vaut aussi la peine d'explorer la côte, que ce soit pour ses jolies criques (comme Peggy’s Cove) ou ses villages pittoresques (comme Lunenburg).

9. S’aventurer dans les monts Torngat, au nord du Labrador

Ceci entre dans la catégorie «voyage d’une vie». Le parc national des Monts-Torngats se trouve en terres subarctiques, sur le territoire des Inuits. On n’y trouve ni route ni sentiers. C’est le pays des ours polaires, des caribous, des aurores boréales et des icebergs. Des forfaits d’aventure permettent de le découvrir (à pied, en bateau et en hélico), tout en faisant du glamping à même une station de recherche.

