Aubaine rare: des billets d’avion pour Fidji à la moitié du prix

Alerte à tous ceux qui ont toujours rêvé d'aller aux îles Fidji: c’est votre jour de chance!

Le site Flytrippers, dont la spécialité est de dénicher des aubaines aériennes, vient de trouver des vols aller-retour Montréal-Fidji à des prix démarrant à 831$.

Si ce tarif vous semble un peu élevé, dites-vous que c’est 54% de moins que le prix habituel, selon Flytrippers, et que c’est très rare de voir ça, surtout ces temps-ci.

Ces voyages à rabais sont offerts par Fiji Airways et Air Canada pour certaines dates au mois d’août. Il n’y en a pas des tonnes, et les prix montent vite, alors il ne faut pas tarder pour mettre la main dessus!

Les vols partent de Montréal et se rendent à l’aéroport international de Nadi, sur la plus grande des îles Fidji, au cœur du Pacifique Sud.

Vous pouvez consulter les détails du «deal» ici.

Les îles Fiji sont surtout connues pour leurs incroyables lagons turquoise, leurs plages de sable blanc et leurs hôtels avec villas sur pilotis, mais on peut aussi y faire du surf, de la randonnée et mille et unes découvertes gastronomiques et culturelles.

Le pays accepte les voyageurs vaccinés sans restrictions actuellement.

