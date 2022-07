Les bijoux de cheveux ont la cote et voici comment adopter la tendance

Partager







Cet été, on s'accroche à la mode des cheveux ornés de bijoux. Pierres du rhins, perles à coller, les bijoux de cheveux sont arborés par les festivalières à la fine pointe des tendances et les TikTokeuses les plus en vue. On vous montre comment adopter le courant.

Peut-être est-ce la série Euphoria et ses maquillages extravagants qui ont inspiré le mouvement, mais on accueille avec plaisir les cheveux ornés de fausses pierres. La tendance peut aussi rappeler, sans surprise, les années 90 et 2000, dont on s'inspire encore aujourd'hui.

Les bijoux dans les cheveux donnent un air festif à un look plein de caractère.

Dans un arc-en-ciel de couleurs, les bijoux de cheveux seront les compléments parfaits à votre look beauté de festival.

En mode XXL, les bijoux seront particulièrement remarqués.

Sous forme de petites étoiles, les bijoux feront scintiller votre chevelure.

Sur TikTok, plusieurs vidéos montrent comment créer des coiffures brillantes avec un outil pour appliquer les fausses pierres dans les cheveux. Le hashtag #Hairtok déborde d'inspiration!

L'applicateur se nomme le Bling Bling, et il est disponible sur Amazon pour 19,49$

Courtoisie

L'appareil vient avec plusieurs couleurs de bijoux et permet une installation facile sur vos mèches.

Acheter ici

Pour laisser aller votre créativité, il existe également des feuilles de bijoux autocollants avec lesquels vous permettre différents styles.

Lot de 2100 strass autocollants transparents, 15$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

Lot de 4950 strass autocollants colorés, 20$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

Afin que les fausses pierres adhèrent à vos cheveux tout au long de la journée, on vous conseille d'utiliser un produit capillaire qui résistera à la chaleur, la poussière et tout ce qui pourrait nuire à votre look. Le produit miracle existe!

Colle à pointes Got2B, 6$ sur Amazon

Courtoisie

Acheter ici

Ne reste plus qu'à user de votre imagination pour créer des looks d'été à faire rêver!

