Une première plage carboneutre en France

Partager







Ces dernières semaines, la plage française de Baia Bella, située à Beaulieu-sur-mer sur la Côte d'Azur, fait parler d'elle. Sa particularité? Elle se targue d'être la «première plage neutre en carbone de France». Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?

• À lire aussi: L'Université de Sherbrooke devient carboneutre

• À lire aussi: Canicules et feux de forêt en France: les étés à 35 degrés seront la «norme»

La neutralité en carbone (ou carboneutralité) devient le grand objectif écologique, revendiqué par de nombreuses entités à travers le monde entier (villes, pays, entreprises). Une appellation employée pour désigner une activité d'origine humaine (par exemple celle d'une entreprise), qui absorbe autant de carbone qu'elle en émet. Une équation difficile à atteindre, souvent propulsée par le principe de compensation carbone, soit le fait d'investir dans des projets à fort impact environnemental, ailleurs dans le monde.

C'est notamment ce que fait la plage privée Baia Bella, créée en 2021 par la famille Vannini et située à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Désireux de contrer l'impact de ses activités, les propriétaires ont fait appel à la société Allcot pour mesurer l'empreinte carbone générée lors de la première année d'existence de leur plage. Verdict: 13 tonnes d'équivalents CO 2 , principalement liées à l'activité du restaurant, à la production de déchets et aux déplacements du personnel.

Compensation carbone

Pour prétendre à la neutralité, la famille Vannini a opté pour la solution de la compensation carbone en finançant deux projets. Le premier, Durango-EcoMethane, soutient la production d'énergies renouvelables au Mexique obtenues à partir des ordures ménagères. Le second, Maisa REDD+ Project, vise à lutter contre la déforestation en Amazonie, protéger les populations indigènes et valoriser l'agriculture raisonnée dans la région de Parà, au nord du Brésil. Un engagement qui permettrait, d'après un rapport de la société Allcot, de compenser 26 tonnes des émissions générées par l'activité de cette plage. Et donc de parvenir à un bilan négatif de 12,5 tonnes CO 2 annuels.

Mais les propriétaires de cette plage ne se contentent pas de communiquer autour de ces projets pour s'inscrire dans une démarche écologique. Des actions concrètes sont également déployées sur le site. Panneaux solaires pour chauffer l'eau, mobilier en bois fabriqué en Europe, produits bio et locaux, verre consigné... L'eau des douches et celle de la pluie sont également réutilisées pour l'arrosage des plantes. Et les vacanciers, tout comme le personnel, sont incités à venir sur le site en optant pour la mobilité active (vélo, trottinette, marche) ou alors en pratiquant le covoiturage.

À voir aussi: