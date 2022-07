États-Unis: voici les 5 aéroports où ça va le moins bien en ce moment

Partager







Vous vous apprêtez à partir en voyage aux États-Unis? Vous savez probablement qu'il vaut mieux être prévoyant et prudent si vous prenez l'avion. Surtout si vous prévoyez atterrir dans l'un des cinq aéroports suivants, considérés comme ceux où ça va le plus mal en ce moment, selon CNN.

Selon une analyste de la compagnie FlightAware, c'est dans le coin de New York que l'on recense le plus d'annulations. Trois aéroports autour de la Grosse Pomme figurent donc au palmarès : Newark (où 8% des vols sont annulés), Laguardia (où 7% des vols le sont) et JFK International, où on retrouve beaucoup dedélais.

Ceux qui complètent le palmarès? Chicago Midway et Orlando International. Là aussi, il y a plusieurs délais.

Tout ça pour dire que vous êtes mieux de vous prévoir des journées flexibles autour de vos arrivées et départs aériens!

