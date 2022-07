Joey King vole la vedette avec un look tout en cuir ultra sexy

Partager







Joey King fait la tournée des médias pour faire la promotion de son nouveau film d’action, Bullet Train, et elle a attiré tous les regards avec une tenue 100% cuir.

L’actrice de 22 ans était de passage à Paris ce weekend avec ses partenaires à l’écran, Brad Pitt, Brian Tyree Henry, et Aaron Taylor-Johnson.

Joey a opté pour un look composé entièrement de cuir signé par son complice styliste, Jared Eng.

La tenue comprenait une version rebelle du complet classique, soit un veston et un pantalon de cuir de la marque Materiel.

Pour une touche un peu plus sexy, sous le veston, Joey portait une bralette, toujours de cuir, de la marque DIDU.

Pour compléter la tenue de rêve, la jeune femme était chaussée des bottes virales du moment, celles de la populaire marque Naked Wolf.

La mise en beauté était simple, mais avec une touche edgy grâce à l'œil de chat un peu estompé pour un effet smokey eye.

Le résultat est à couper le souffle et on a déjà hâte de voir les prochains looks de Joey.

Le film, Bullet Train ou Train à grande vitesse, sortira le 5 août en salle au Québec. On y suit 5 assassins à bord d'un TGV qui découvrent que leurs missions ont quelque chose en commun.

À voir!

