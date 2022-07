Le restaurant Pancho offre des soirées «paint & sip» où vous pouvez peinturer et manger des tacos

Partager







Que diriez-vous d’exprimer vos talents d’artiste tout en mangeant des tacos? C’est possible grâce aux soirées «paint & sip» offertes par la communauté d’art Canvas Club.

Il n’y a peut-être pas meilleure idée pour une première date ou une date entre amis.

C’est le restaurant mexicain Pancho qui accueille les apprentis artistes.

Le concept est fort simple: vous pouvez siroter un cocktail tout en peinturant une toile avec de la peinture acrylique.

La configuration du local du Pancho permet aux artistes de s’installer au bar, formant un carré pour peindre en groupe.

Il faut cependant réserver pour participer.

Votre inscription inclut tout le matériel nécessaire pour jouer les Picasso ainsi qu’un cocktail signature.

Peut-être aurez-vous envie d’essayer les incroyables tacos qui figurent sur le menu de l’endroit. Tacos au porc confit, crevettes, poulet «en verde» et bien plus sont servis. Les entrées (allô le guacamole et le crudo de poisson) sont aussi idéales pour les personnes qui préfèrent partager des petits plats tout au long de la soirée.

Tous les soirs, un thème différent dirige la soirée. C’est idéal pour ceux et celles qui manquent d’inspiration.

Les dates sont annoncées tous les lundis via les réseaux sociaux de Canvas Club et du Pancho. Un lien est fourni à ce moment afin que vous puissiez réserver. Restez bien alerte!

Pancho

6939, boulevard Décarie, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s