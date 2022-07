Montréal dans le palmarès des 10 meilleures villes au monde

Partager







Excellent nouvelle pour le tourisme montréalais post-pandémique! La ville de Montréal se mérite une place dans le palmarès des meilleures villes au monde, selon le magazine Time Out

C'est pour son architecture, ses restaurants, ses bars et sa «joie de vivre», que Montréal occupe la neuvième position.

Pour une cinquième année consécutive, le média a questionné 20 000 citadins partout sur le globe pour savoir ce qui leur plaît dans leur ville. Les répondants au sondage doivent indiquer ce qui distingue leur ville des autres dans le monde, que ce soit la vie nocturne, les restaurants, les bars, les arts de la scène, les galeries d’art ou même... les applications de rencontre!

Time Out utilise ensuite les données recueillies pour réaliser un palmarès annuel des 53 meilleures villes dans le monde.

Pourquoi Montréal se classe-t-elle aussi haut?

Parce que la métropole québécoise a bien su rebondir après la pandémie, de nouveaux bars et restaurants y ayant vu le jour, écrit le magazine.

«L'architecture impressionnante, l'ambiance conviviale et l'hospitalité légendaire de Montréal n'ont pas changé, et le mélange de culture européenne et de joie de vivre québécoise est toujours bien présent», poursuit Time Out.

Montréal est d’ailleurs la seule ville canadienne à figurer dans le top-10. Toronto, la seule autre ville au pays citée dans le classement, arrive au 27e rang.

En 2021, Montréal s'était classée en sixième position.

Voici le reste du top-10 des meilleures villes du monde:

Édimbourg (Écosse) Chicago (États-Unis) Medellín (Colombie) Glasgow (Écosse) Amsterdam (Pays-Bas) Prague (République tchèque) Marrakech (Maroc) Berlin (Allemagne) Montréal (Canada) Copenhague (Danemark)

