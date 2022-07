Ok boomer: Roger Waters se dit «vraiment plus important» que Drake et The Weeknd

Partager







HEY ROGER, LEAVE THEM KIDS ALONE.

Dans une entrevue tendue accordée au quotidien canadien The Globe and Mail (G&M), Roger Waters a exprimé sa colère face au manque de couverture de son récent passage à Toronto, tout en exprimant son mépris pour certains des plus gros artistes de l’heure.

• À lire aussi: Lil Uzi Vert dévoile sa non-binarité en changeant son pronom pour «iel» sur Instagram

Lors de son entretien avec le journaliste Brad Wheeler de la fin de semaine dernière, Waters lui a demandé pourquoi le G&M n’avait pas couvert sa série de deux concerts à Toronto la semaine précédente.

«Ce qui est fascinant avec le fait qu’on se parle maintenant, c’est qu’aucun des journaux de Toronto n’a envoyé quelqu'un pour couvrir mes spectacles», a lancé l’homme de 78 ans. «Ce que j’aimerais savoir, ce à quoi j’aimerais que tu réfléchisses, ou tu pourrais même demander à tes lecteurs, c'est s'ils ont des théories qui expliqueraient pourquoi.»

On peut croire que le rockeur vétéran pense que les médias ne l’ont pas couvert à cause de son message politique engagé, mais le journaliste a vite rectifié les faits.

«Je n’aime pas nuire à une bonne vieille théorie du complot, mais ton concert n’était pas le plus gros en ville ce soir-là. Je devais couvrir le show de The Weeknd.»

À cela, le musicien a répondu qu’il ne «sait pas qui ou quoi est The Weeknd», car il «n’écoute pas vraiment de musique»...

Wheeler précise que le G&M fait beaucoup moins de couverture de concerts qu’avant, une autre des raisons pour lesquelles personne n’a couvert le passage de Waters dans le «6». Encore une fois, Waters a répondu avec très peu d’humilité.

«Je n’essaie pas de faire des attaques personnelles. Je trouve juste ça étrange. Et en passant, avec du respect pour Drake et The Weeknd et tous les autres, je suis vraiment, vraiment, vraiment plus important qu’ils ne le seront jamais, malgré les milliards d’écoutes qu’ils ont accumulés.»

Peut-être la musique de Roger Waters est-elle moins populaire qu’elle l’a déjà été, mais il vient d'ajouter des drones à son cochon gonflable géant. Personne ne peut dire qu’il n’est pas un homme de son époque.

Aussi sur Le Sac de chips

s

s