Ce condo de luxe du Estérel Resort dans les Laurentides pourrait être à vous pour 270 900$

Une véritable oasis de détente est disponible dans la ville d’Estérel dans les Laurentides.

Ce condo vous donnera l’impression d’être en vacances dans un hôtel, et ce, à l’année. Ça ne peut être autrement, puisque le logement est situé au luxueux Estérel Resort.

L’intérieur est de petite dimension, mais bien pensé. Dès l’entrée, on retrouve une cuisinette fonctionnelle avec petits électroménagers à sa droite. À gauche, c'est du rangement.

La section détente est assurée par un espace délimité par un foyer au gaz vitré trois faces. Deux téléviseurs à écran plat et connexion Wi-Fi sont inclus dans la demeure.

De l’autre côté, on retrouve un lit baldaquin à faire rêver, avec literie haut de gamme.

Le condo est bordé d’un mur complètement fenestré, laissant entrer la lumière et permettant une magnifique vue panoramique sur la montagne.

La salle de bain est spacieuse, offrant bain et douche en verre séparée. Une cloison entre la chambre et la pièce d’eau est escamotable afin de laisser passer la lumière ou d’augmenter l’intimité.

Le logement a un balcon de bonne dimension pour se détendre et profiter de l’extérieur dans son espace personnel.

Si vous le désirez, vous pouvez également profiter des diverses installations du Resort. Terrasse, centre de santé, gymnase, piscine extérieure et spa sont disponibles à longueur d’année et vous avez accès à un terrain de golf en saison.

Visionnez la vidéo ci-haut pour une visite complète de cette jolie propriété!

Le plus spectaculaire reste le plan d’eau reliant trois lacs entre eux, des installations ultramodernes et un stylisme digne des plus grands hôtels.

À proximité du condo, on retrouve une piste cyclable, une piste de ski de fond et un centre de ski.

Ce logement de luxe dans les Laurentides est affiché au prix de 270 900$ avant les taxes. Voyez la fiche complète par la courtière immobilière Emy Latreille chez Remax.

