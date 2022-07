Une prof explique pourquoi les Français sont incapables de bien imiter l’accent québécois

Partager







Si vous avez déjà entendu un Français imiter l’accent québécois, vous savez que c’est une catastrophe.

Même ceux qui sont considérés comme «corrects» sont quand même assez poches.

Par contre, plusieurs Québécois sont capables de se faire passer pour des Français. On peut penser à Marc-André Grondin.

Du coup.

Alors pourquoi est-ce ainsi?

L'excellente chaîne YouTube maprofdefrançais s’est attaquée à la question dans une vidéo publiée le premier juillet dernier.

Selon Geneviève Breton – l’animatrice de la chaîne –, cela est dû à plusieurs facteurs.

Le français québécois aurait conservé plusieurs sons qui ont disparu dans certaines régions de l’Europe francophone. Par exemple, au Québec, on prononce différemment «an», «on» et «in». En France, plus particulièrement à Paris, ces trois sons se prononcent de la même façon.

Elle souligne aussi le fait qu’au Québec, les voyelles ont différentes longueurs, tandis qu'en Europe, elles sont plutôt uniformes.

La deuxième raison qu’elle évoque est que notre façon de parler est beaucoup moins tendue.

C’est plus facile pour un Québécois d’ajouter de la tension dans ses muscles pour imiter l’accent européen que ça l’est pour un Européen de se relâcher pour imiter l’accent québécois.

Et la dernière raison est simplement qu’au Québec, on est beaucoup plus exposés à l’accent français que les Français sont exposés au nôtre.

La vidéo est très intéressante et comporte beaucoup d’exemples; nous vous recommandons de la regarder au complet.

