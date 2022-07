Cet émeu vole la vedette sur TikTok

Partager







Cette fermière du sud de la Floride essaie tant bien que mal d’informer ses abonnés TikTok sur la vie à la ferme, mais un sympathique émeu n’arrête pas de l’interrompre et ça devient viral!

Jamais on n’aurait pu penser qu’un émeu nous émouvrait comme ça!

Emmanuel Todd Lopez est un émeu qui habite sur la ferme Knuckle Bump dans le sud de la Floride.

Pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre un émeu et une autruche, il y en a un avec du poil sur les cuisses et l’autre non.

La gardienne d’Emmanuel, Taylor Blake, tente d’éduquer les gens sur la vie à la ferme sur sa page TikTok.

Malheureusement pour elle, le sympathique bipède lui vole complètement la vedette.

On peut la voir dans plusieurs vidéos se faire interrompre par Emmanuel qui vient mordre son téléphone et le résultat est hilarant.

«Non Emmanuel. NON! Ne le fais pas Emmanuel», dit la fermière à son animal avant qu’il n'essaie de mordre son téléphone.

Taylor Blake et Emmanuel sont devenus viraux sur TikTok et amassent près de 3 millions de vues par vidéo.

Ce n’est peut-être pas éducatif finalement, mais au moins elle nous fait bien rire!

