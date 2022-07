L'Épicier: un bar caché derrière une épicerie de Paris et c’est trop original

Partager







Si vous êtes toujours à la recherche de speakeasy mystérieux et uniques, sachez qu’un bar niché derrière une épicerie se cache à Paris.

Plusieurs ont documenté ce petit secret bien gardé sur TikTok. Ça ne risque pas de demeurer un secret bien longtemps!

C’est sur la rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement, que vous trouverez L'Épicier, un bar ultrasecret qui invite à un voyage digne de l’Orient.

Pour y accéder, il suffit de mettre les pieds dans l’épicerie et de se rendre jusqu’à la rangée du couscous. C’est en tirant sur une boîte de semoule que vous découvrirez la caverne d’Ali Baba... littéralement!

Une porte s'ouvre sur un corridor. C'est à ce moment que vous découvrirez le bar caché, et c'est tout à fait unique. Dès que vous y entrez, vous remarquerez la forte odeur d'encens et la décoration orientale. Lanternes colorées, tapis et balançoires se trouvent dans le joli local. Tout y est chaleureux et propice pour faire de belles rencontres.

La carte, digne du décor, transporte par ses cocktails originaux aux saveurs orientales. Ces derniers font vraiment la renommée de l’endroit.

Un délicieux Rawhajpoutalah conçu avec un sirop maison tonka et café, du jus de citron, du blanc d’œuf, de la fleur d’oranger, de la liqueur de café Kahlúa et du whisky vole la vedette. Le spritz marocain est délicieux lui aussi, selon les habitués.

Un menu bouffe est d’ailleurs élaboré pour combler les appétits. Falafels, tartinades et plus y sont inscrits.

Comptez une douzaine d’euros pour le cocktail; les assiettes sont offertes autour d’une dizaine d’euros.

Le bar ne prend pas les réservations et il n'accepte pas les grands groupes.

L’Épicier

24, rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3e – Métro République

