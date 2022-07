Twitch: nouvelle option «Charity» pour amasser des dons

Partager







Twitch fait dans la charité. La plateforme de diffusion de jeux vidéo veut faciliter les collectes de dons, souvent lancées par les streamers. La nouvelle option permettra d'aider une association de son choix. On vous explique.

La philanthropie sur les réseaux sociaux est toujours autant d'actualité. Après Instagram qui permet d'afficher une collecte de fonds pour une association sur son propre profil, c'est désormais au tour de Twitch de se lancer dans les affaires de la solidarité. La plateforme de diffusion de jeux vidéo vient de dévoiler sa nouvelle option «Charity», qui permettra de mettre en place un stream pour recueillir des dons plus facilement sur la plateforme.

Lancée auprès d'une poignée d'utilisateurs sur Twitch, la fonctionnalité proposera une liste d'associations limitée dans un premier temps mais qui devrait s'allonger dans les semaines à venir.

Comment ça fonctionne?

Disponible dans un nouvel onglet, «Charity» vise à faciliter le lancement d'une diffusion destinée à récolter des dons pour une cause en centralisant les tâches pour rendre le processus plus transparent et surtout moins complexe qu'auparavant. Les utilisateurs pourront choisir d'activer la fonctionnalité «en quelques clics», sélectionner l'association de leur choix et renseigner le montant à atteindre. «Tous les dons sont suivis dans votre flux d'activité pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé», a expliqué la plateforme.

L'option permettra surtout de rendre les transactions plus transparentes et moins compliquées. En activant le mode «Charity», les internautes pourront découvrir un nouveau bouton «Donate to Charity» directement visible sur la diffusion. Les donations passeront directement par PayPal Giving Fund, qui reversera les montants après avoir déduit les frais de traitement des paiements.

Twitch rappelle que la plateforme ne prend aucune commission sur ces collectes de dons. Un vrai gagne temps pour les créateurs, puisque le processus de levée de fonds restait compliqué à gérer. Entre les promesses de dons et le versement des sommes, les créateurs devaient alors trouver des moyens pour récolter les dons, soit en passant par une autre plateforme, soit par des factures attestant du don, soit directement en reversant l'argent reçu par les abonnés.

Les streams dédiés à recueillir de l'argent pour des associations sont monnaie courante sur Twitch. L'événement Z Event, qui vise à lever des fonds pour une association différente chaque année, a permis d'amasser plus de 21 millions d'euros depuis sa création en 2016. Opération Enfant Soleil au Québec propose l’événement Jouer pour guérir, qui amasse des dons à l’aide de streameurs populaires sur Twitch.

À VOIR AUSSI

s