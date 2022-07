Ubisoft repousse la sortie d’Avatar: Frontiers of Pandora et annule deux autres jeux

Partager







Ubisoft a annoncé que son jeu Avatar: Frontiers of Pandora n’allait finalement pas sortir en 2022, mais plutôt entre 2023 et 2024.

«Nous voulons faire [d'Avatar] une marque de l’industrie du jeu vidéo», a déclaré le PDG D’Ubisoft, Yves Guillemot, lors d’un appel d’affaires de jeudi cité par The Verge. «Il est important pour nous d’arriver avec quelque chose de parfait.»

Ubisoft avait annoncé le projet Avatar en 2017 et avait dévoilé une première bande-annonce en 2021. Une sortie pour l’arrivée du prochain film, Avatar: The Way of the Water, semblait être prévue, mais il faudra plutôt attendre au moins à 2023 avant d’entrer nous-mêmes dans le monde magique imaginé par James Cameron.

Ce n’est pas la seule nouvelle à sortir d’Ubisoft jeudi. La compagnie française a également annulé deux jeux, un Splinter Cell VR ainsi que Ghost Recon Frontline, leur jeu à la Battle Royale.

Il reste donc deux grosses sorties pour Ubisoft cette année: Mario + Rabbids: Sparks of Hope le 20 octobre 2022 et le très attendu Skull and Bones le 8 novembre 2022.

