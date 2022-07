Un grand événement de la cybersécurité à Montréal en novembre

Partager







Montréal abritera en novembre prochain le Forum international de la cybersécurité (FIC), un événement de marque en Europe.

Le forum prévu pour la première fois en Amérique du Nord aura lieu les 1er et 2 novembre et accueillera des centaines d’experts dans le domaine.

«Montréal, véritable plaque tournante de l’innovation et de la Tech en Amérique du Nord et bénéficiant d’une position géographique idéale, est le point de rencontre naturel des experts et des acteurs institutionnels internationaux», ont fait savoir les organisateurs de l’événement dans un communiqué publié mardi.

Combinant trois formules différentes, des centaines d’experts canadiens, américains et européens seront invités dans des conférences. Ils échangeront notamment sur des thématiques comme la cybersécurité, l’identité numérique, l’intelligence artificielle, la quantique et l’infonuagique.

«Des représentants de secteurs d’importance vitale tels que l’énergie, les finances et le transport, des trois paliers gouvernementaux, de la législation, des politiques et de la réglementation, des technologies de l’information, de l’enseignement, de la recherche et des télécommunications [sont également attendus]», a-t-on aussi indiqué.

Les cinq piliers thématiques de la programmation: