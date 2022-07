Voici 5 activités gratuites à faire en marge du Festif! de Baie-Saint-Paul

Partager







Votre gang part au Festif! cette fin de semaine et vous n’avez pas pu mettre la main sur l’un des précieux passeports? Vous aimeriez quand même partir avec eux pour Baie-Saint-Paul et fuir la canicule en ville? Pas de stress, on vous présente une panoplie d’activités offertes au Festif! qui ne nécessitent pas de billet. Suivez le guide!

• À lire aussi: 5 comportements à adopter pour ne pas être un festivalier fatigant

• À lire aussi: Septième vague : ne laissez pas la COVID gâcher vos vacances

Écouter un des nombreux spectacles gratuits

Nul besoin d’avoir des billets en main pour profiter d’un spectacle au Festif! Si les prestations des principales têtes d’affiches sont payantes, pas moins de 40% des spectacles de l’événement sont accessibles gratuitement!

Parmi les spectacles gratuits présentés tout au long de la fin de semaine, notons la prestation des Hôtesses d’Hilaire prévue jeudi soir. Vendredi après-midi, ce sera au tour des chanteuses de la relève Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy - qui ont toutes deux impressionné le public et la critique aux Francos de Montréal en juin – d’offrir une prestation en plein air.

Le Journal de Québec Prestation de la formation Mon Doux Saigneur durant le Festif! en 2021

Les spectacles de Salomé Leclerc, Geoffroy, P’tit Béliveau et Emma Beko sont également présentés sans frais. Les 30 concerts gratuits sont clairement identifiés dans la programmation du Festif!

Profiter de la plage

Baie-Saint-Paul est reconnue pour sa plage qui longe le fleuve. Située à proximité du quai de Baie-Saint-Paul, elle s’étire sur de nombreux kilomètres. C’est l’endroit rêvé pour se reposer dans le doux sable ou profiter d’une baignade dans le fleuve par une chaude journée d’été. Le mieux dans tout ça, c’est que la plage est accessible à pied depuis le centre-ville du village.

Les plus aventureux voudront peut-être se diriger vers la plage de Saint-Irénée. Située à une trentaine de kilomètre de Baie St-Paul, elle est néanmoins accessible en voiture (et en vélo pour les courageux) et elle échappe à la frénésie qui gagne la plage de Baie-Saint-Paul durant le Festif! Ressourcement garanti!

Découvrir le centre-ville de Baie St-Paul, ses artisans et ses surprises!

Une simple balade au village suffira à vous charmer. Baie-Saint-Paul regorge de petites boutiques et d’artisans locaux à découvrir. Vous pourrez également goûter aux délices de Charlevoix, une région reconnue pour son fort caractère gastronomique.

En vous promenant en ville, vous risquez de tomber sur un des spectacles imprévisibles du Festif! que l’organisation décrit comme «des spectacles surprises dans des lieux inusités. Les seules façons d’y assister sont de télécharger l’application mobile ou de tomber dessus par hasard!»

Prendre un verre au Parvis du Festif!

Le parvis de l’église de Baie-Saint-Paul se transforme en véritable quartier général des festivaliers pour la fin de semaine et tous peuvent y accéder. Sur place, vous retrouverez de la nourriture charlevoisienne, de l’alcool québécois et des DJ sets.

Photo Jérôme Kearney Le groupe les Deuxluxes en prestation durant le Festif! en 2021

Pour les familles, des activités sont également prévues durant le jour sur la rue Jean-Talon et la rue de la Tannerie, rebaptisées «rues festives» pour l’occasion. Des troupes de cirques provenant de partout au monde offriront également des prestations ambulantes dans ces deux rues.

Profiter de la nature

La région de Charlevoix est magnifique et plaira assurément aux amoureux de plein air. De nombreux sentiers et plusieurs pistes cyclables sont à la disposition des festivaliers aux alentours du village.

Par exemple, le sentier de la Forêt marine, dont l’accès est libre, permet de faire de la randonnée pédestre aux Éboulements durant 4 kilomètres et offre des points de vue sur le fleuve et l'Isle-aux-Coudres. Le sentier débute à uniquement 14 kilomètres de Baie-Saint-Paul et il est facile de s’y rendre en vélo depuis le village! Bon Festif!

À VOIR AUSSI