Vous pouvez faire du SUP sous les étoiles sur ce lac des Cantons-de-l'Est

Si vous aimez les sorties de nuit et la planche à pagaie, voici une activité parfaite à ne pas manquer.

Les entreprises Manawa SUP et Zenderfull débarquent avec des sorties nocturnes guidées sur les eaux du lac Mégantic et c'est digne d'un rêve!

Voilà que vous pourrez à pagayer sous la voute céleste, sur une eau paisible, dans une région certifiée de réserve internationale de ciel étoilé. Il n'y a pas meilleur lieu pour l’observation des étoiles.

Cette activité est aussi l’occasion idéale de se sensibiliser à l’observation du ciel, à la pollution lumineuse et à l’astronomie, tout en vivant une expérience exceptionnelle à travers la photographie. Avant de partir pagayer, les participants seront initiés au light painting, une technique photographique pour s’amuser avec la lumière.

Les prochaines escapades se dérouleront le 24 juillet (20h), le 31 juillet (19h30), le 7 août (19h30), le 19 août (19h) et enfin le 28 août (19h).

Pour les amateurs de yoga, l’entreprise propose également « Retraite Astro et SUP », une fin de semaine (du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet) combinant SUP, sorties nocturnes, séance photo et retraite, toujours en collaboration avec Zenderfull.

Cela inclut, en plus des activités, six repas végétaliens (vegan), le visionnement d’un film sur la pollution lumineuse, mais surtout l’hébergement au chalet Zenderfull (chambre partagée, avec option d’occupation double également).

Tarifs : 60$ $ (90 $ avec la location de l’équipement), à partir de 425 $ pour la retraite Astro et SUP

