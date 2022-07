Black Panther: Wakanda Forever dévoilé dans une incroyable première bande-annonce [VIDÉO]

Partager







Les fans de l’univers cinématographique Marvel en ont eu plein la vue lors du Comic-Con de San Diego, avec une panoplie d’informations concernant les phases 4, 5 et même 6 de la saga du multivers.

La présentation Black Panther: Wakanda Forever a débuté avec une performance de Baaba Maal et Massamba Diop accompagnés de danseurs et percussionnistes. Le président de Marvel Studios Kevin Feige, le réalisateur Ryan Coogler et des membres de la distribution dont Mabel Cadena, Michaela Cole, Winston Duke, Danai Gurira, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Alex Livinalli, Lupita Nyong’o, Dominique Thorne et Letitia Wright ont répondu aux questions des fans et présenté la première bande-annonce du film tant attendu.

Bande-annonce Black Panther: Wakanda Forever

La bande-annonce rend également un doux hommage à Chadwick Boseman, qui incarnait T'Challa dans le film Black Panther précédent ainsi que plusieurs films Marvel. Boseman est décédé d’un cancer en août 2020. Au moment d'écrire ces lignes, l'aperçu a récolté plus de 18 millions de vues sur YouTube en plus d'être deuxième dans le palmarès des vidéos tendances.

Black Panther: Wakanda Forever (Longue vie au Wakanda) prend place suite au décès du roi T’Challa, alors que Queen Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (dont Florence Kasumba), tentent de protéger leur nation des puissances mondiales envahissantes.

Alors que les gens de Wakanda aspirent à un nouveau chapitre de leur vie, les héros doivent joindre leurs forces à Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) pour tracer une nouvelle voie au royaume. Avec Tenoch Huerta dans le rôle de Namor, roi d’une nation sous-marine, le film met également en vedette Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livanalli.

Feige a également annoncé que le film sera la conclusion de la phase 4. Black Panther: Wakanda Forever arrive partout au Canada le 11 novembre 2022.

