Fugazzi Pizza annonce l'ouverture d'une 3e adresse dans ce quartier de Montréal

Le quartier Hochelaga-Maisonneuve va bientôt se munir d'une nouvelle pizzeria grâce à l'ouverture éminente d'un Fugazzi Pizza sur la rue Ontario.

En effet, Fugazzi Pizza a récemment annoncé l’ouverture d’une 3e adresse à Montréal. Après Pointe-Saint-Charles et le Mile-End, voilà que la fameuse pizzeria s'amène dans l'est de Montréal, dans Hochelaga.

Que ce soit pour boire une bonne bouteille de vin, déguster une pizza artisanale «funky» ou pour profiter du décor (qui risque d'être tout aussi excentrique que celui les deux premières adresses), il est certain que cette nouvelle addition au quartier sera appréciée.

Les résidents du quartier n'auront d'ailleurs pas à patienter bien longtemps puisque la pizzéria ouvrira ce mercredi 27 juillet dès 16h.

«On a hâte de rencontrer nos nouveaux voisins! On vous attend le four allumé et les portes grandes ouvertes!» écrit le Fugazzi dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Ce nouveau Fugazzi reprendra le concept «Presto» pour les commandes à emporter et les dîners sur le pouce. Comme dans le Mile-End, quelques tables seront disposées dans la salle pour manger une bouchée rapidement. Pour s'installer plus longtemps et profiter d'un menu plus développé, c'est au Fugazzi Pointe-Saint-Charles qu'il faut se donner rendez-vous.

Fugazzi Pizza Presto Mile-End

5417, boulevard Saint-Laurent

Fugazzi Pizza Pointe-Saint-Charles

1886, rue Centre

Fugazzi Pizza Presto Hochelaga

3905, rue Ontario Est

