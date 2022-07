Les assistants techniques en pharmacie du Québec connaissent leur pire pénurie de main-d'oeuvre

Partager







Délais supplémentaires et heures d’ouvertures réduites, l’une des pires pénuries d’assistants techniques en pharmacie (ATP) de l’histoire frappe de plein fouet les pharmacies du Québec. Signe que les besoins sont grands, des salaires allant jusqu’à 32$ sont offerts par des agences de placement pour ce métier qui ne nécessite qu’un diplôme d’études secondaires.

L’assistant technique de laboratoire – ou couramment appelé ATP - est un métier essentiel pour accompagner les pharmaciens privés dans leur travail, explique la présidente de l’association québécoise des assistants techniques en pharmacie (AQATP), Marylène Lévesque. «Ils mettent à jour les dossiers médicaux, rédigent des ordonnances et font de la préparation de médicaments», résume-t-elle.

Pour pallier le manque de main d’œuvre, les pharmacies font appel à plus en plus à des agences de placement qui proposent leur service pour combler les trous dans les horaires de travail des pharmacies.

Camille Dépatie, 21 ans, est de ce nombre. Après avoir obtenu un poste permanant au sein d’une pharmacie, elle a décidé de faire la transition vers une agence de placement il y a deux ans. Celle-ci lui permet de gagner un meilleur salaire - 26$ de l’heure au lieu d’environ 15$ - en réalisant son horaire elle-même.

«Les pharmacies perdent des employés qui vont aller avec Belocum [agence de placement] à la place, car c’est mieux payé. L’hôtel et le déplacement est payé aussi», dit-elle. Le salaire de la jeune femme peut aller jusqu’à 32$ lors d’un contrat de dernière minute ou s’il est à plus de 100 kilomètres, comme lorsqu’elle a été envoyée à Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix.

Jusqu’à présent, la résidente de Saint-Hyacinthe s’est déplacée à Victoriaville, Shawinigan, Saint-Sauveur, Longueuil, Brossard, entre autres. «C’est vraiment partout», enchaîne-t-elle, indiquant qu’elle pourrait même se rendre dans le Nord-du-Québec à Kuujjuaq ou à Matane en Gaspésie.

Un manque de 2000 à 3000 employés

Les conditions offertes par les agences de placement plaisent davantage aux ATP, mais voilà que les pharmacies peinent à trouver de la main-d’œuvre pour pourvoir les postes permanents. «Il manque environ entre 2000 et 3000 techniciens de laboratoire au Québec», indique le président de l’association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin. «J’ai jamais vu ça en 32 ans de métier», n’hésite-t-il même pas à dire en se basant sur sa longue expérience comme pharmacien.

Courtoisie Benoît Mortin Benoit Morin, président de l’association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

Les deux présidents d’association confirment la différence de salaire offert par une pharmacie et les agences de placement. «Ça amplifie le problème. Ça fait 15 ans que je suis une ATP, et, au début, c’était plus utilisé pour la pige, lorsqu’on voulait faire un quart de travail de plus par semaine. Pas en temps plein», envoie la présidente de l’AQATP, Marylène Lévesque.

Mieux payer les ATP en pharmacie

Pour convaincre la main-d’œuvre de rester à temps plein dans les pharmacies, Mme Lévesque juge important «d’offrir des salaires et des conditions de travail concurrentiels.»

Courtoisie Marylène Lévesque Marylène Lévesque, présidente de l'association québécoise des assistants techniques en pharmacie (AQATP).

En 2021, l’AQATP a réalisé une étude salariale des ATP. Selon le sondage, 53% d’entre-deux ont un salaire de l’heure entre 15 et 20$ de l’heure. Impossible de savoir précisément le salaire des ATP en agence de placement, mais seulement 6% des répondants auraient un salaire de 25$ de l’heure et plus comme c'est le cas de Camille Dépatie.

De son côté, le président de l’AQPP, Benoît Morin, ne remet pas en question qu’il est important de bien rémunérer les ATP. Il tient à rappeler cependant que les pharmaciens ont des moyens limités. «Nos opérations doivent être rentables. On n’est pas des organisations gouvernementales», souligne-t-il.

Un service réduit

La pénurie de main-d’œuvre touche plusieurs secteurs au Québec. Or, celle qui touche les techniciens de laboratoire affecte malheureusement le service rendu à la clientèle, déplore M. Morin.

«Des pharmacies doivent réduire les heures d’ouverture», illustre-t-il. Un problème qui touche particulièrement les régions, ajoute-t-il.

M. Morin indique que la 7e vague de la pandémie de Covid-19 et les vacances d’été n’aident pas la situation présentement.

