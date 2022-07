«Les prochains 365 jours» : la bande-annonce de la fin de la trilogie sexy dévoile le destin de Laura

Partager







Depuis sa parution en 2020 sur la plateforme d'écoute Netflix, le film osé 365 jours (365 Dni) a retenu l'attention des abonnés, permettant à la franchise de revenir pour un deuxième film. Surprise de taille pour les spectateurs, les quatre premières minutes du troisième volet ont été révélées aujourd'hui.

*ATTENTION, SPOILERS*

Récapitulatif de 365 jours et 365 jours: Le lendemain

Tirée des romans du même nom par Blanka Lipińska, l'histoire de 365 jours met en scène Laura, assistante commerciale en Pologne, qui effectue un voyage en Sicile avec son petit ami et des amis pour fêter son anniversaire. Elle est kidnappée par Massimo, un mafieux italien, qui lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Celle-ci refuse de lui obéir dans un premier temps, puis une relation sadomasochiste s'installe entre les deux personnes.

Au deuxième volet, Massimo et Laura refont leur vie ensemble. Il apprend qu’elle est enceinte, puis le couple se marie. Toutefois, leur histoire d’amour et de bonheur est de courte durée, puisqu’un troisième protagoniste, Marcelo Matos, kidnappe à son tour Laura. Cette dernière, comme avec Massimo, développe des sentiments pour son bourreau.

La fin du second film est dramatique. Massimo a tiré sur son frère jumeau, Adriano, après que Laura ait été atteinte par une balle tirée par l'ex d'Adriano, Anna, qui elle a été atteinte d'un projectile de Nacho, qui tentait de protéger Laura.

Ce qu'on sait de Les prochains 365 jours

Les quatre minutes débutent avec Massimo, personnage principal, en recueillement devant une pierre tombale dont on ne voit pas les inscriptions. Entre-temps, celui-ci se tient devant le gang mafieux opposé, tentant d'éviter une guerre de clans.

On voit également Olga, la meilleure amie de Laura, se préparer pour son mariage. Celle-ci ressasse l'absence de Laura, indiquant à quel point elles sont proches toutes les deux et qu'elle a beaucoup de peine.

Ce n'est qu'à la fin de l'extrait que l'on voit que la tombe est celle d'Adrianno, frère jumeau de Massimo. Cette révélation laisse en suspend le destin de Laura.

L'histoire de Les prochains 365 jours

On comprend que Massimo, joué par Michele Morrone, sera de retour, ainsi que Marcelo, interprété par Simone Susinna et Olga, campée par Magdalena Lamparska. Massimo fera tout pour protéger son territoire sicilien et son territoire personnel.

Avec le doute envolé au sujet de la pierre tombale, on se doute bien que cette suite se concentrera sur l'histoire d'amour déchirante entre Massimo et Laura, jouée par Anna-Maria Sieklucka qui semble encore en vie.

Le synopsis révélé par Netflix est celui-ci. «La relation entre Laura et Massimo est en jeu alors qu'ils essaient de surmonter des problèmes de confiance et de jalousie, alors que le tenace Nacho essaie de les séparer.»

Date de sortie

La suite et fin de la trilogie est attendue le 19 août prochain sur Netflix.

