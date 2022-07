Marvel: tout ce qu'il faut savoir sur les phases 5 et 6 du MCU

Partager







San Diego a vibré au rythme de Marvel. C'est lors du Comic-Con (21-24 juillet) que Kevin Feige, président de Marvel Studios, a dévoilé les séries et films du studio qui feront partie des phrases 5 et 6 de la Saga multivers. Le programme est très chargé, alors attachez votre tuque et prenez des notes.

L'une des plus grandes annonces de Marvel concerne le très attendu Black Panther: Wakanda Forever, deuxième opus du film, qui sera la conclusion de la Phase 4. On en parle plus en détail ici.

Les phases 4-6 font partie de la Saga du multivers, tandis que les phases 1-3 étaient dans la Saga de l’infini. Parce que la phase 4 se termine déjà bientôt, passons plutôt aux phases 5 et 6.

Phase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

AFP Paul Rudd sur scène lors du panel de Marvel au Comic-Con de San Diego, 23 juillet 2022.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ouvrira les festivités de la phase 5 le 17 février 2023. Il s’agit d’une aventure de science-fiction unique à la franchise.

Les partenaires et superhéros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) sont de retour pour poursuivre les aventures de Ant-Man et la Guêpe. Avec Hank Pym (Michael Douglas) et Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), les parents de Hope, la famille explore une autre dimension, en interaction avec de nouvelles créatures et débute l’aventure qui les mènera à pousser leurs limites encore plus loin qu’ils ne le croyaient possible.

Secret Invasion

Marvel a annoncé une toute nouvelle série, Secret Invasion, prévue au printemps 2023 sur Disney+. Cobie Smulders, de retour dans le rôle de Maria Hill, une espionne reconnue et loyale assistante de Nick Fury, était sur la scène de Comic-Con pour la présentation.

AFP Cobie Smulders, de retour dans le rôle de Maria Hill, était sur la scène de Comic-Con pour la présentation.

Secret Invasion met en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn, le Skrull Talos, présenté dans Capitaine Marvel. Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman et Regé-Jean Page sont également de la distribution de cette série qui dévoile un groupe de Skrulls infiltrant la Terre depuis des années.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Le troisième opus de la série arrive en salle le 5 mai 2023. Le réalisateur James Gunn, Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter et Maria Bakalova, tous membres de la distribution du film, ont participé à la présentation sur scène. Chukwudi Iwuji est arrivé en costume et a dévoilé aux spectateurs qu’il tiendra le rôle du maître de l’évolution dans le film.

Dans Guardians of the Galaxy Vol. 3, les héros ne sont plus les mêmes. Peter Quill, toujours frappé par la perte de Gamora, doit rallier son équipe pour défendre l’univers et protéger un des leurs. Une mission qui doit être complétée avec succès, sans quoi, la fin des gardiens tels que nous les connaissons sera imminente.

Loki, Echo, Ironheart et Agatha: Coven of Chaos

Marvel a également partagé plus de détails sur des projets déjà entamés. Exclusivement sur Disney+, les séries présentement en production sont: Echo est prévue pour l’été 2023, la saison 2 de Loki débutera également à l’été 2023 et Ironheart à l’automne 2023.

La production d’Agatha: Coven of Chaos débutera plus tard cette année et la série sera lancée à l’hiver 2023.

The Marvels et Blade

Parmi les sorties en salle de la Phase 5, le film The Marvels, réalisé par Nia DaCosta, est prévu pour le 28 juillet 2023. Blade, dont la production débutera en octobre cette année, sortira en salle le 3 novembre 2023.

Daredevil: Born Again, Captain America: New World Order et Thunderbolts

Kevin Feige a également dévoilé trois projets prévus pour 2024: Captain America: New World Order, en salle le 3 mai 2024, Daredevil: Born Again, avec une saison de 18 épisodes où Charlie Cox reprend le rôle-titre sur Disney+ au printemps 2024 et Thunderbolts, avec un tout nouveau groupe de héros, qui est prévu en salle le 26 juillet 2024.

Phase 6

Marvel voit déjà loin dans sa Saga du multivers avec la Phase 6, qui se terminera avec un film Avengers. Les détails restent minces pour le moment, mais les fans du MCU peuvent déjà suivre une ligne de temps des sorties de films.

Fantastic Four

Fantastic Four, en salle le 8 novembre 2024, commence sa production en 2023 et se concentre sur l’une des familles les plus iconiques de Marvel.

Avengers: The Kang Dynasty

Avengers: The Kang Dynasty sortira en salle le 2 mai 2025.

Avengers: Secret Wars

Avengers: Secret Wars sortira en salle le 7 novembre 2025 et indique la fin de la Phase 6.