Une vidéo choc dévoile exactement comment One Direction a été formé et ce n'est pas ce que vous pensiez

Le regretté groupe One Direction a célébré 12 ans de succès le 23 juillet dernier et une vidéo inédite de la formation du phénomène mondial a été diffusée, dévoilant les secrets du boys band formé à The X Factor U.K. La vidéo répond aussi enfin aux propos controversés de Liam Payne qui a affirmé avoir été le membre à la source de la formation du groupe.

Le 31 mai dernier, Liam Payne a fait un passage remarqué au podcast Impaulsive de Logan Paul. En plus de propos déplacés au sujet de son ancien collègue Zayn, Liam a déclaré que One Direction avait été formé pour lui. Selon ses dires, Simon Cowell aurait créé le groupe avec Liam en tête, le voyant comme le leader de la formation.

Ce que révèle une vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube de The X Factor U.K. dévoile une réalité très différente, mais aussi un fond de vérité dans les propos de Liam!

On y voit le moment où les candidats se font appeler sans savoir pourquoi, croyant même que leur aventure se terminait cette journée-là.

Après l'extrait qui a tout démarré pour les jeunes membres de One Direction, on découvre le processus décisionnel derrière.

Le premier à avoir été sélectionné pour faire partie du groupe est Niall Horan, suivi de près par Harry Styles et Louis Tomlinson. Nicole indique que les looks et les visages d'anges étaient particulièrement cutes et qu'ils étaient des petites stars qui devaient être regroupées.

Quand elle ajoute la photo de Liam Payne que Nicole imagine pouvoir être à la tête du groupe, elle indique que les jeunes filles vont l'adorer.

Simon déclare que Liam s'est démarqué en audition, mais qu'il «pense qu'il est meilleur que les autres». Bien qu'il n'était pas le «premier membre», on a la preuve que Simon Cowell l'aimait bel et bien, malgré quelques réserves.

Le lot a été complété par Zayn Malik, et les juges en sont venus à la conclusion qu'ils avaient créé le boys band parfait.

On sait aujourd'hui que c'est plutôt Harry Styles qui a pris le rôle de leader de One Direction. Néanmoins, il est évident que Nicole avait vu juste en affirmant que toutes les jeunes filles seraient à leurs pieds.

Même s'ils ont terminé en troisième position de l'émission de télévision, le succès de One Direction a été planétaire. Leur aventure s'est poursuivie jusqu'en 2015, lorsque Zayn a annoncé quitter le groupe. Quelques mois plus tard, ils prenaient une pause d'une durée indéterminée.

Voilà que cela clarifie la déclaration controversée de Liam Payne!

