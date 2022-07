Comment bloquer les publications suggérées sur Instagram

Partager







Il y a trop de publications de comptes que vous ne suivez pas sur votre fil Instagram? On a une solution qui pourrait vous plaire.

Les reels envahissent les feeds Instagram et ce changement de cap ne plait pas à tous les utilisateurs. En effet, une publication faite par @Illumitati, où l’on implore à Instagram de revenir aux sources et de cesser d’imiter TikTok, a accumulé plus d’un million de mentions «j’aime.»

«Faites d’Instagram Instagram à nouveau. Arrêtez d’essayer d’être TikTok, je veux juste voir des photos cute de mes amis. Sincèrement, tout le monde,» peut-on lire dans la publication qui a même été partagée en Story par Kylie Jenner, suivie par 361 millions d’utilisateurs.

Eh bien, il n’y a pas de façon concrète pour complètement désactiver les publications et reels suggérés dans votre feed. Toutefois, vous pouvez suspendre la fonctionnalité pour 30 jours. Pour l’avoir essayé, ça fait un méchant ménage dans le fil principal.

Voici donc comment suspendre les suggestions de publications de votre fil Instagram pour 30 jours.

Rendez-vous à une publication suggérée dans votre fil; Appuyez sur le petit «X» en haut à droite de la publication; Choisissez l’option «Snooze all suggested posts in feed for 30 days».

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

Et comme par magie, les reels suggérés vont disparaître de votre fil. Même les chiens cute que vous ne suivez pas, oui.

C’est une option assez drastique, et on ne peut pas promettre qu’elle fonctionnera éternellement, mais au moment d’écrire ces lignes, c’est la seule façon de faire un vrai gros ménage de publications suggérées.