Mélissa Bédard répond parfaitement à une internaute qui veut tout savoir sur son poids

Le poids des gens (connus ou non) ne regarde personne.

Hélas, il suffit d’aller faire un tout sur les réseaux sociaux pour constater que le monde ne se mêle pas de ses affaires.

Mardi matin, Mélissa Bédard a partagé un commentaire qu’elle a reçu d’une personne qui, justement, ne se mêle pas de ses affaires.

«Bouger avec les enfants n’est pas suffisant pour perdre tout ce poids. Vous êtes une femme publique et tout ce que vous faites et tout changement dans votre vie nous regarde», a écrit l’internaute au non caviardé.

«Vous ne voulez pas dire grand-chose sur votre perte de poids, c’est votre droit, mais cette explication bidon je ne veux pas l’avaler.»

Ce à quoi la chanteuse de 31 ans a répondu la seule chose appropriée:

«Bein voyons donc.»

«Tout ce que je fais ne vous regarde pas premièrement et deuxièmement je n’ai pas perdu de poids alors décrochez. Peut-être voudriez-vous une photo de moi nue?»

En légende de la publication, Mme Bédard a continué de répondre à son interlocuteur en publiant plusieurs informations sur elle-même.

«Melissa bedard

31 ans

6p1

279 livres , chandails

2x , pantalon 20

Je porte la perruque par choix et j’adore

Je me lave tous les jours avec le dove fraîcheur concombre

Je peux-tu avoir un Wikipédia s’il vous plaît »

Il y a un mois, la chanteuse s’était également adressée à tous ses abonnés sous une autre de ses publications Instagram: «Je ne suis pas au régime et je n’ai pas perdu de poids non plus.»

