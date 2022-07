Montréal-Vancouver: Des billets d'avion à 60$ sont actuellement affichés

Partager







Alerte à tous ceux et celles qui aiment les aubaines!

Le site Flytrippers, célèbre pour dénicher des vols à (très) bas prix, vient de trouver des vols Montréal-Vancouver à un coût variant de 60$ à 69$ l'aller, taxes incluses.

C'est en octobre et même en décembre que plusieurs chanceux pourront économiser gros et s'envoler vers l'une des plus belles villes du Canada.

À l'habitude, les vols Montréal-Vancouver coûtent autour de 300$ pour l'aller-retour. En haute saison, les prix peuvent grimper jusqu'à 700$. Grâce à cette promo, l'aller-retour revient plutôt sous les 120 $ pour certaines dates.

Les vols partent de Montréal (YUL) et se rendent à l’aéroport international de Vancouver (YVR).

Vancouver est réputée pour sa nature luxuriante, ses montagnes, ses plages, son centre-ville qui grouille d'activités, ses quartiers branchés et ses restaurants qui font la réputation de la ville. Les voyageurs pourront se rendre jusqu'à Whistler pour dévaler les pentes ou au parc provincial Joffre Lakes pour prendre des photos devant l'eau turquoise.

Le Canada ne requiert plus de test de COVID-19 pour les voyageurs, ni de preuve vaccinale pour prendre l'avion au Canada.

Vous pouvez réserver votre billet d'avion avec Flair Airlines, selon vos dates, ici.

