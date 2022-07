PlayStation VR2: Sony offre un premier aperçu de l'expérience utilisateur

Partager







Sony a donné des nouvelles de son prochain casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR2, dans un article de blogue. Toutefois, la compagnie n'a pas encore dévoilé une date de sortie pour le casque de nouvelle génération.

Voici l'aperçu des fonctionnalités liées à l'expérience utilisateur.

Vue transparente

Courtoisie PlayStation

Avec PS VR2, il sera possible de voir votre environnement tout en portant le casque, grâce à la nouvelle vue transparente. Cette fonctionnalité vous aidera à trouver vos manettes PS VR2 Sense dans la pièce sans avoir à retirer le casque.

Avec les caméras avant intégrées de PS VR2, il sera possible d'appuyer sur la touche de fonction du casque, ou utiliser la Carte correspondante du Centre de contrôle, pour basculer entre la vue de l'environnement et l’affichage de contenu sur PS VR2. La Carte du Centre de contrôle fournit également un accès rapide à d’autres paramètres de PS VR2, comme l’ajustement de l'espace de jeu.

Yasuo Takahashi, chef de produit principal, explique sur le blogue que la vue transparente est une simple fonctionnalité de visualisation et qu'elle ne propose aucune option d’enregistrement.

Se filmer en train de jouer

Courtoisie PlayStation

Une nouvelle fonctionnalité de diffusion de PS VR2 permettra au joueur de se filmer pendant qu'il joue, en connectant une caméra HD PS5 à la console. Le tout, évidemment, en temps réel.

Espace de jeu personnalisé

Courtoisie PlayStation

Il est possible de personnaliser l’espace de jeu de PS VR2 à l’aide des manettes PS VR2 Sense et des caméras intégrées. Grâce aux caméras, le joueur pourra analyser la pièce, tandis que les manettes PS VR2 Sense lui permettront d’étendre et de personnaliser davantage la zone de jeu pour adapter le style de jeu à l'environnement.

Si le joueur se rapproche de la limite qu'il a configurée pour son espace de jeu, il y aura un avertissement. Ces configurations peuvent être changées à tout moment que PS VR2 est connecté.

Mode VR et mode cinématique

En mode VR, les joueurs pourront profiter des jeux VR dans un environnement virtuel à 360°. Le contenu s’affichera au format vidéo 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 par œil) avec une fréquence d’image de 90 Hz/120 Hz.

En mode cinématique, il sera possible d'afficher l’interface utilisateur et le système de la PS5, ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR, sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinématique s’affichera dans un format vidéo 1920×1080 HDR avec des fréquences d’image de 24/60 Hz, et même 120 Hz.

Même si on a maintenant plus de détails sur le casque PS VR2, une date de lancement n'a toujours pas été dévoilée.