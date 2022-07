Une incroyable maison située à Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine, à vendre 795 000$

Partager







Rares sont les personnes qui visitent les îles de la Madeleine et qui ne tombent pas sous leur charme.

Les falaises rouges, les plages de sable blond, la générosité des Madelinots font que ce coin de pays est si prisé. Si, comme plusieurs, vous rêvez de vous y établir, voilà votre jour de chance!

Une magnifique maison construite en 2016 vient de faire son apparition sur le marché immobilier. Celle-ci est située à Havre-aux-Maisons, un joli village où de nombreuses maisons colorées sont installées.

D’un joli bleu avec une porte rouge vif, elle respecte tout à fait l’esprit de l'île.

À l’intérieur, ce sont les plafonds de neuf pieds et la généreuse fenestration qui en mettent plein la vue. Les futurs propriétaires profiteront d’une incroyable vue sur la nature environnante.

Au loin, on entrevoit la lagune et les dunes qui bordent la mer.

La cuisine blanche s’ouvre sur l’aire de vie principale qui, elle, regroupe le salon et la salle à manger. Un petit coin repas est installé dans la cuisine.

Le salon a un accès au balcon. La vue y est tout simplement hallucinante!

La maison comprend une chambre et deux salles de bain, pour un total de 13 pièces.

Un bureau est aménagé actuellement au rez-de-chaussée. Cette pièce peut facilement devenir une chambre.

Le tout est sis sur un terrain de 33 389 pieds carrés.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour visiter chacune des pièces de cette maison!

Une entrée indépendante est possible au sous-sol. On y aménagerait un logement intergénérationnel, un appartement à louer ou un espace pour la famille et les amis en visite. Plusieurs seront heureux de profiter de ce sous-sol.

Finalement, un garage séparé de la maison offre beaucoup de rangements.

La propriété est affichée à 795 000$ par le courtier Jean-Bernard Leblanc, de Royal LePage Blanc & Noir.

