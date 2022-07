Ariana Grande partage une rare photo sans maquillage

Partager







Ariana Grande a un style à envier. Elle a toujours une coiffure parfaite, une tenue stylée et sans oublier un maquillage parfait!

Bien sûr, étant une star, Ariana est entourée des artistes maquilleurs et maquilleuses les plus talentueux, en plus d’avoir accès à tous les produits du monde, incluant ceux de sa propre marque, R.E.M Beauty.

Tout récemment, la chanteuse a amené ses abonnés lors d’une journée promo pour R.E.M, dévoilant son visage au naturel, sans aucune trace de maquillage.

Elle a simplement partagé le joli cliché sur Instagram, disant simplement «before» , ou «avant» en français. On peut la voir qui relaxe sur une chaise, une jolie tasse de café à la main.

Peu de temps après, la jeune femme de 29 ans a publié un second selfie, dévoilant son visage après avoir appliqué son maquillage!

On retrouve alors son look signature d’un teint parfait et bronzé, des lèvres pulpeuses, un œil de chat discret qui souligne le regard ainsi que des sourcils parfaitement dessinés.

Décidément, elle est aussi magnifique avec que sans maquillage!

Ariana Grande looks beautiful in new photos. pic.twitter.com/tAZZkFP1e4 — Pop Crave (@PopCrave) July 25, 2022

Ariana n'a pas l'habitude de partager des photos de son visage nu, mais on apprécie voir sa beauté naturelle aussi.

