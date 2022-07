As Dusk Falls: 5 raisons pourquoi vous devez l’essayer

Partager







Lancé dans l’ombre de Stray la semaine dernière, le film interactif As Dusk Falls mérite pourtant d’être joué. Et rejoué. Et rejoué. Voici pourquoi.

Parce que les films interactifs sont trop rares

Capture d’écran : INTERIOR/NIGHT / Maxime Johnson. Vous contrôlez l’histoire d’As Dusk Falls.

As Dusk Falls est un film interactif, dans la lignée des titres du studio français Quantic Dream (Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human). On y raconte un drame familial qui a changé la vie de deux familles à la fin des années 1990, et nos choix dictent l’action et le destin des personnages, à la manière d’un Livre dont vous êtes les héros.

Le genre est un peu malaimé dans l’industrie. La preuve: outre les titres de Quantic Dream et quelques autres exceptions, les films interactifs sont assez rares. Pour leurs détracteurs, ceux-ci représentent le pire des deux mondes: un jeu où il ne se passe pas grand-chose, et un film où on ne peut même pas manger de popcorn.

Je ne suis pas d’accord. Un film interactif permet au contraire d’approfondir plus que jamais l’histoire d’un jeu et de ses différents personnages, et tous les jeux permettent de manger du popcorn (si on sait comment s’y prendre et qu’on choisit judicieusement le moment de ses bouchées, à la manière d’un Quick Time Event).

Je ne jouerais pas qu’à des films interactifs. Mais un à l’occasion? Certainement.

Parce qu’on peut y jouer avec ceux qui ne jouent jamais

Capture d’écran : INTERIOR/NIGHT / Maxime Johnson. As Dusk Falls peut être joué à plusieurs en mode local, en ligne ou un mélange des deux.

As Dusk Falls peut être joué avec 7 amis, en mode local ou en ligne. Vous devrez alors vous entendre sur les choix à prendre (ou imposer votre véto!) et combiner vos forces pour les séquences « d’action » (des Quick Time Event, justement).

Outre les Quick Time Event (qui peuvent être simplifiés dans les paramètres), aucune dextérité et aucun talent pour les jeux vidéo n’est nécessaire pour terminer As Dusk Falls. On peut même effectuer ses choix avec un téléphone intelligent ou une souris, pour ceux qui sont intimidés par une manette.

Il s’agit du jeu idéal pour jouer avec quelqu’un qui ne s’adonne habituellement pas à ce passe-temps. Les jeux du genre sont excessivement rares, alors il faut en profiter.

Parce qu’on s’habitue rapidement au style

Capture d’écran : INTERIOR/NIGHT / Maxime Johnson. L’animation d’As Dusk Falls se fait image par image, comme un roman-photo.

As Dusk Falls est un jeu indépendant, qui n’a pas l’envergure d’un titre comme Detroit: Become Human. Pour arriver à raconter une histoire ramifiée et complexe, le jeune studio INTERIOR/NIGHT sort quelques trucs de son chapeau, comme celui de n’animer que partiellement les scènes.

Au lieu d’être des personnages 3D qui bougent, les protagonistes sont plutôt dessinés en 2D, comme si on lisait une bande dessinée (ou un roman-photo, si vous avez plus de 70 ans). INTERIOR/NIGHT n’est pas le premier studio à utiliser la technique, mais celle-ci m’a semblée particulièrement efficace ici. À cause des mouvements de caméra et du rafraichissement assez rapide des dessins, on oublie vite qu’on ne regarde pas réellement un film, mais plutôt une succession d’images.

L’animation aura ses détracteurs, mais personnellement, je crois qu’elle fera aussi des émules. Le style visuel ne sera pas non plus pour tous les goûts (on dirait qu’un filtre Instagram qui dessine automatiquement par-dessus les personnes a été ajouté à des photos), mais on s’y habitue.

Parce qu’on aime les jeux pour adultes

Capture d’écran : INTERIOR/NIGHT / Maxime Johnson. As Dusk Falls propose des thèmes pour adultes, comme le suicide, la dépendance et… le temps d’écran.

J’aime les jeux familiaux, mais tous les titres ne devraient pas forcément pouvoir être joués par les 7 à 77 ans. As Dusk Falls est résolument un jeu pour adultes. Pas nécessairement à cause de la violence (quoi qu’il y en a beaucoup), mais surtout à cause des thèmes et de certaines scènes difficiles.

As Dusk Falls ne gagnerait pas d’Oscar, mais l’histoire se démarque tout de même du lot, et elle est assez intéressante pour nous donner envie d’aller jusqu’au bout.

Parce que les embranchements sont bien ficelés

Capture d’écran : INTERIOR/NIGHT / Maxime Johnson. Il est facile de reprendre une partie à un moment précis pour explorer les autres options qui s’offraient à nous.

Écrire un film interactif doit être un travail particulièrement difficile. Car il faut donner l’impression au joueur que ses choix ont une influence sur le jeu, tout en se limitant à une seule histoire racontée. Ceci n’est pas une séance de Donjons et Dragons où les aventuriers décident de refuser la quête du maître de jeu pour aller voler sans raison un château dans une tout autre ville.

Les choix du joueur doivent avoir un impact réel, tout en permettant à la trame principale de suivre son cours.

Ici, l’impact du joueur est relativement limité (le destin des personnages change, et leur tempérament, mais les grandes lignes de l’histoire demeurent les mêmes), mais le tout est fait d’une façon qui semble toujours naturelle. Quand on y joue la première fois, on a l’impression que ce qui nous est arrivé est bel et bien ce qui était prévu. Ce ne sont pas tous les films interactifs qui y arrivent.

L’un des plus gros plaisirs des films interactifs est d’ailleurs de reprendre la partie par la suite pour la jouer d’une façon différente, pour voir comment cela affecte les personnages et l’histoire. J’ai personnellement refait certaines sections du jeu trois fois. Et je vais probablement y jouer à nouveau.

As Dusk Falls est offert sur PC et Xbox pour 39,99$, ou gratuitement sur Xbox Game Pass.