Gloria-Bella prouve que la pose change tout sur une photo

L'influenceuse Gloria-Bella lance un message d'acceptation de soi avec une vidéo sur la différence qu'une pose peut faire sur une photo.

Sur Instagram, on est souvent buté à des photos qui semblent parfaites et qui nous poussent à des comparaisons souvent malsaines. La créatrice de contenu Gloria-Bella casse un mythe du corps parfait avec une courte vidéo qui prouve que la pose change toutes les perspectives que l'on peut avoir d'une personne sur les réseaux.

Dans son bikini Vitae Apparel, Gloria-Bella montre la différence entre une pose spécialement choisie pour le 'gram et le corps au repos. Elle indique en légende de sa publication «Mais le plus important, les deux sont beaux et valides. #bodyacceptance (acceptation du corps)»

Quelques créatrices de contenu québécoises et d'ailleurs tentent de changer la vision des utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux. Elles s'affichent sans filtre et parlent ouvertement de caractéristiques normales qui se développent au fil du temps, poils, acné, cellulite, vergetures, mais qui sont trop souvent modifiées pour une apparition sur Instagram.

En espérant que la vidéo de Gloria-Bella aide des abonnées à se sentir mieux dans leur peau.

