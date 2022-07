GTA 6 aurait un personnage féminin jouable dans son mode histoire

Partager







Le journaliste très connu du milieu des jeux vidéo Jason Schreier a partagé des informations concernant le prochain chapitre de Grand Theft Auto, déclarant que l’un des personnages principaux jouables sera une femme.

C’est un duo inspiré de Bonnie & Clyde qui sera mis de l’avant dans GTA 6, selon Jason Schreier pour Bloomberg. Une source près du studio Rockstar aurait affirmé que l’un des personnages jouables sera, en effet, une femme aux origines latines. Une première pour le mode histoire de GTA depuis que le jeu est en 3D.

Toujours selon les informations obtenues par Bloomberg, GTA 6 se déroulera dans une version fictive de Miami en Floride et ses alentours, mais d’autres villes seront introduites au fur et à mesure. Le jeu aurait aussi plus de lieux intérieurs que n’importe quel titre de la série.

GTA 6 serait en développant d’une manière ou d’une autre depuis 2014, mais aurait pris du retard en raison de plusieurs facteurs, dont les départs de joueurs clés comme Dan Houser, qui a quitté Rockstar en 2019. Selon les sources, une date de lancement n’aurait même pas été visée à l’interne, et un lancement avant deux ans serait plutôt surprenant.

Rockstar ne s’est pas prononcée dans les médias mercredi pour démentir ou confirmer les trouvailles de Schreier. Toutefois, la compagnie avait confirmé que le développement de GTA 6 était bel et bien entamé plus tôt en 2022.

Le dernier Grand Theft Auto, GTA V, est sorti en 2013 et continue d’être l’un des jeux les plus populaires en raison de son mode en ligne. Le jeu a même récemment été lancé sur la nouvelle génération de consoles. Mais pour ceux qui veulent un nouveau mode histoire, GTA 6 se fait attendre.