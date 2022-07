Kat Levac félicite Rosalie Vaillancourt et passe un message important sur la place des femmes en humour

Partager







Samedi dernier, Rosalie Vaillancourt animait le deuxième Gala Juste pour Rire de sa carrière et sa grande amie Katherine Levac a pris le temps de le souligner en lançant un important message sur la place des femmes en humour.

«J’ai participé à mon premier gala Juste pour rire en 2014. À l’époque on choisissait une fille par gala, « y’a pas assez de bonnes filles, on a pas le choix», écrit Kat Levac sous une photo de Rosalie et elle publiée sur Instagram.

«Y’a trois ans, j’animais un gala à Juste pour rire, on me félicitait d’être la première femme ever à animer solo une soirée au festival. Moi je trouvais pas que c’était un honneur, je trouvais ça gênant, j’étais genre wtf esti. Malaisant qu’en presque 40 ans, jamais on ait voulu confier ce mandat à une femme. Comme si on était genre, des poneys. Anyways», continue-t-elle.

L’humoriste se dit très émue de voir autant de femmes qui font leur place en humour au Québec.

«Samedi, cela dit, j’ai été touchée de voir mon amie animer son deuxième gala, entourée d’autrices à la script édition, un gala sur lequel il y avait plus d’humoristes femmes sans que ce soit pour autant un statement, ou un événement spécial. Les derniers jours ont certes été rough pour notre milieu, mais samedi soir j’étais fière d’en faire partie.À la question est-ce difficile d’être une femme en humour, aujourd’hui je réponds non, parce que je ne me sens plus seule. Déçue et fatiguée, des fois, mais jamais seule», termine-t-elle.

Katherine Levac termine avec un clin d'œil à Rosalie Vaillancourt qui animait seulement quelques mois après avoir donné naissance à son enfant. Qui s’occupait du bébé pendant ce temps là hen, QUI?

