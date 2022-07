Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [AOÛT 2022]

Partager







PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts durant le mois d’août aux membres PlayStation Plus. Au menu, trois excellents jeux!

Que vous soyez membre Essential, Extra ou Premium du service PlayStation Plus, vous pourrez aller chercher les trois jeux suivants à partir du 2 août. Voici la sélection!

Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle (PS4, PS5)

Little Nightmares (PS4)

Extra et Premium

Les membres Extra et Premium pourront toutefois profiter de quelques autres nouveautés au catalogue PlayStation Plus. En effet, des jeux de la saga Kazuma Kiryu de Yakuza seront offerts à partir du mois d'août.

Courtoisie PlayStation

Voici donc les jeux qui s’ajoutent à Yakuza: Like a Dragon pour les membres Extra et Premium en août:

Yakuza Zero

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

PlayStation souligne que d’autres jeux Yakuza seront ajoutés au catalogue Premium plus tard cette année: Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered et Yakuza 6: The Song of Life (qui sera également disponible dans le forfait Extra).

