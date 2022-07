Le «summer body» n'a plus la cote sur Pinterest

Partager







Le nombre de recherches en lien avec la perte de poids a baissé de 20% sur la plateforme Pinterest à l'approche de l'été. A contrario, le terme «référence corps avec des rondeurs» est cinq fois plus recherché que l'année dernière.

«Le corps parfait n'attend que vous». Et si cette injonction était reléguée au placard ? À chaque période estivale, le même objectif revient sur les réseaux sociaux, celui du «summer body». Ce terme est utilisé pour décrire un corps fin et musclé, celui qu'on expose fièrement pendant les vacances d'été.

Mais selon une *récente menée par Pinterest auprès de ses utilisateurs et de leurs usages, les recherches sur les régimes et la perte de poids sont en chute libre par rapport à l'année précédente. Selon le réseau social de partage de photographies, qui cumulait 478 millions d'utilisateurs actifs en 2021, les recherches contenant le terme «perte de poids» ont diminué de 20% entre juillet 2021 et mai 2022.

A contrario, entre la mi-avril et la mi-mai, les recherches avec la mention «repas rapides et sains» ont été multipliées par 65. Les recherches avec les termes «motivation nourriture saine» l'ont été par 13. Ces résultats sont publiés alors que la plateforme a banni depuis juillet 2021 toutes publicités en lien avec des annonces sur la perte de poids.

L'arrivée en force du body positive

Les recherches pour apprendre à accepter son corps sont en augmentation. C'est le cas pour le terme «Body positive», qui compte deux fois plus de recherches, ainsi que le terme «référence corps avec des rondeurs» dont les recherches ont été multipliées par cinq. Les recherches de «citations pour accepter son corps» sont quant à elles trois fois plus nombreuses.

Le «body positive» vient en réaction à cette recherche du corps parfait. Ce mouvement, créé en 1996 aux États-Unis, se veut inclusif, regroupant tous les types de morphologies. Depuis les années 2010, ce mouvement se fait entendre sur les réseaux sociaux. En 2016, le hashtag bodypositve cumulait plus de 6 millions de mentions sur le réseau Instagram, faisant de lui l'un des plus utilisés et populaires. Aujourd'hui, il semble peu à peu s'inscrire dans les mentalités.

*Méthodologie : recherches mondiales réalisées du 21/02/2022 au 20/03/2022 par rapport à la période du 21/02/2021 au 20/03/2021.