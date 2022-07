Mario Kart 8 Deluxe: huit autres circuits dévoilés pour la vague 2

Partager







Nintendo a annoncé l’arrivée de la vague 2 dans Mario Kart 8 Deluxe, qui apportera huit autres circuits le 4 août prochain.

Les joueurs qui profitent de la passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe pourront s’amuser avec deux coupes, la Turnip Cup et la Propeller Cup.

Bande-annonce de la vague 2 Mario Kart 8 Deluxe

Turnip Cup

Tour New York Minute

SNES Mario Circuit 3

N64 Kalimari Desert

DS Waluigi Pinbal

Propeller Cup

Tour Sydney Sprint

GBA Snow Land

Wii Mushroom Gorge

Sky-High Sundae

Cette deuxième vague rejoindra la vague 1, qui est déjà disponible et comprend huit circuits, dont Wii Coconut Mall, N64 Choco Mountain, 3DS Toad Circuit, DS Shroom Ridge et GBA Sky Garden, ainsi que Ninja Hideaway, Paris Promenade et Tokyo Blur de Mario Kart Tour. La passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe comprend six vagues distinctes, avec huit circuits chacune, qui seront toutes publiées d'ici la fin de 2023.

La vague 2 de la passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe arrive le 4 août 2022!

s