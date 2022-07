Netflix veut créer son propre MCU avec The Gray Man

Partager







Après Prime Video, c'est au tour de Netflix de vouloir créer son propre univers cinématographique. Et c'est le succès de The Gray Man, porté par Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas, qui en sera le point de départ. Une suite et un spin-off ont d'ores et déjà été annoncés.

Disponible depuis le 22 juillet dernier sur Netflix, The Gray Man a atteint la première place du Top 10 des films les plus vus sur la plateforme de diffusion dans 92 pays. Le film d'action comptait plus de 88,5 millions d'heures de visionnement trois jours après sa sortie. Un succès qui permet aux réalisateurs, Joe et Anthony Russo, les réalisateurs des films Avengers, d'annoncer leur projet de franchise.

Netflix a confirmé le développement d'une suite au thriller avec le retour de Ryan Gosling à la distribution. Les frères Russo reviendront également derrière la caméra avec le scénariste Stephen McFeely. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été évoquée et encore moins une date de sortie sur la plateforme.

En plus d'une suite au film, un spin-off est également dans les tuyaux, mais le synopsis n'a pas encore été dévoilé par le géant américain. Seuls les scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese (Deadpool, Bienvenue à Zombieland) ont été annoncés.

«L’accueil de The Gray Man a été absolument phénoménal. Nous sommes extrêmement heureux de l'enthousiasme manifesté par les fans dans le monde entier. Avec tous ces fabuleux personnages, notre rêve était que The Gray Man s'inscrive dans un univers plus vaste et nous sommes ravis que Netflix annonce une suite avec Ryan [Gosling], ainsi qu'un nouveau script que nous aurons le plaisir de dévoiler sous peu», ont déclaré les frères Russo dans un communiqué officiel.

Avec le succès des films et séries tirés de l'univers Marvel, disponibles sur Disney+, les plateformes de diffusion tentent de plus en plus de rivaliser en lançant leur propre franchise. Prime Video travaille déjà sur le développement de l'univers autour de sa série The Boys, avec des séries animées et un spin-off également en préparation.