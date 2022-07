James Gunn est «absolument furieux» des critiques contre Chris Pratt

Partager







James Gunn a admis que la haine dirigée contre Chris Pratt en ligne le rendait « absolument furieux ».

Le meme Internet désignant l'acteur des Gardiens de la Galaxie comme le « pire Chris » de Hollywood – comparé à Chris Hemsworth, Chris Evans et Chris Pine – refait régulièrement surface sur Twitter, tandis que l’acteur a également reçu des réactions négatives pour avoir fait l'éloge de sa femme Katherine Schwarzenegger, et a été accusé de fréquenter une église anti-LBTQ+.

One has to go. pic.twitter.com/HUWnbQOA43 — Amy Berg (@bergopolis) October 17, 2020

En discutant de la négativité entourant la star, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn a insisté sur le fait que les gens ont inventé des faits sur le comédien et ne savent pas qui il est vraiment.

« Cela me rend absolument furieux. Chris est d'une gentillesse indescriptible envers les gens ; il fait des pieds et des mains pour aider les enfants. C'est un père particulièrement aimant. Et il y a beaucoup de choses que les gens ont littéralement inventées à son sujet – sur ses opinions politiques, sur ce qu'il est, sur ce qu'il croit des autres, vous voyez ? » a-t-il déclaré au magazine Men's Health.

James Gunn a défendu le personnage principal de sa franchise sur Twitter au début de l'année, lorsque des personnes ont demandé que Chris Pratt soit remplacé dans les Gardiens en raison de son implication supposée dans l'église Hillsong.

« Pourquoi ? À cause de vos croyances inventées et totalement fausses à son sujet ? Pour quelque chose que quelqu'un d'autre vous a dit à son sujet et qui n'est pas vrai ? Chris Pratt ne sera jamais remplacé dans le rôle de Star-Lord mais, si jamais il l'était, nous partirions tous avec lui », a-t-il répondu à un utilisateur de Twitter.

« Je connais l'église où il va actuellement. La connaissez-vous ? (La réponse est non, mais vous avez entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un dire qu'il allait à l'église, alors vous avez décidé, "ouais, d'accord, je vais croire cette chose terrible que j'ai entendu en ligne sur cette célébrité" !) »

Chris Pratt a récemment déclaré qu'il n'a jamais fréquenté Hillsong. L'acteur a déclaré ne « pas être religieux » mais être tout de même un fidèle de la Zoe Church à Los Angeles.