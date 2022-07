Jouez à vos jeux PlayStation sur iPhone grâce à cette manette Backbone

Partager







PlayStation s’associe à la compagnie Backbone pour le lancement d’une toute nouvelle manette, la Backbone One - PlayStation Edition, pour les utilisateurs iPhone.

C’est le PDG de Backbone Maneet Khaira qui a dévoilé la manette sur le blogue officiel de PlayStation. La Backbone One - PlayStation Edition, inspirée du design de la manette sans fil DualSense de la PS5, permettra aux joueurs de jouer à leurs jeux PlayStation sur iPhone via l’application PS Remote Play.

Puisqu’il s’agit d’une manette sous licence officielle, les joueurs pourront aussi y connecter le casque-micro Pulse 3D.

Courtoisie PlayStation / Backbone

« Si vous avez accès à une connexion Internet haut débit et à une console PS5 ou PS4, fixez un iPhone sur la manette Backbone One et commencez à jouer directement à vos jeux PS5 et PS4 grâce à la puissance de l’application PS Remote Play, que vous soyez loin de chez vous ou dans la pièce d’à côté», peut-on lire sur le blogue. Bien entendu, la manette fonctionne aussi avec les jeux de l’App Store et les autres services de streaming de jeux.

La Backbone - PlayStation Edition peut déjà être commandée au prix de 139,99$ CAD.