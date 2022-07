Les contenants de crème glacée: faut-il choisir le carton ou le plastique?

Partager







Faite avec de la vraie crème ou végane, au chocolat ou trois couleurs: les pots de crème glacée se multiplient sur les tablettes d’épicerie. Devant tout cet éventail de carton et de plastique, quelle est la meilleure option pour s’assurer que le contenant soit recyclé? Suivez le guide.

Le contenant de carton

Le contenant de carton est le plus répandu en épicerie. Comme il est composé de 80% de papier auquel on ajoute 20% de fines couches de polyéthylène – une sorte de plastique –, on peut placer le pot vide dans le bac de récupération.

Lorsque séparée du polyéthylène, la fibre du carton est recyclée, ce qui lui donne une deuxième vie. Or, seuls certains recycleurs acceptent la matière, faute d’équipements chez les autres. Il existe pourtant des débouchés dans le recyclage de cette matière, notamment via l’entreprise québécoise Sustana.

Comme il existe aussi des subtilités régionales, mieux vaut donc s’informer auprès de sa municipalité pour s’assurer que le contenant soit bel et bien accepté.

Par ailleurs, bien qu’il soit accepté dans le bac, plusieurs mettent le contenant de carton à la poubelle car ils pensent à tort qu’il est ciré, ce qui l’empêcherait d’être recyclé. Pour en avoir le cœur net, suffit de gratter le contenant avec son ongle. Y voyez-vous de la cire? Il est fort probable que non, car les fabricants n’en utilisent pas. Allez hop, dans le bac!

Le contenant de plastique

La seconde option: le contenant de crème glacée fait à 100% plastique #2. Il est pratique parce qu’on peut même le réutiliser pour congeler un restant de soupe ou de sauce à spaghetti.

En fin de vie, ce type de contenant de plastique peut être mis dans le bac de récupération et, ce, partout au Québec. L’autre bonne nouvelle, c’est que le plastique #2 est recyclable et recyclé ici même.

C’est d’ailleurs la meilleure option si vous pouvez choisir entre le plastique et le carton multicouche. Pour le moment, ce dernier n’est pas accepté partout au Québec et les débouchés se développent tranquillement.

