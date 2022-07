[VIDÉO] Marième dévoile ses adresses préférées à Québec et les environs

Partager







C'est au tour de l'autrice, compositrice, chanteuse, rappeuse, productrice et animatrice Marième de se prêter au jeu du questionnaire J’irai où tu iras de Silo 57!

Originaire de Québec, l'artiste dévoile un paquet de bonnes adresses à garder pas loin si jamais vous prévoyez visiter la région prochainement.

Découvrez où se trouvent LA meilleure pizza du Québec, un restaurant qui mériterait d'être plus connu, un bar où boire son drink fétiche (un rhum sur glace) et bien plus dans la vidéo ci-haut!

Marième sera d'ailleurs sur scène à Cigale le samedi 6 août prochain. Procurez-vous des billets ici pour assister à son spectacle les deux pieds dans le sable à la Baie de Beauport.

Voici quelques-unes des adresses appréciées par Marième:

1) La meilleure poutine: Ashton

C'est sans une once d'hésitation que Marième s'est empressée de répondre «Ashton» à cette question. Quand elle se sent funky, elle n'hésite pas à ajouter des saucisses dans sa poutine.

2) Un endroit pour le brunch: Le renard et la chouette

Ce café et buvette de quartier propose un menu dégustation changeant avec les saisons, mais aussi des tartes flambées et des plateaux à partager. Une adresse à découvrir!

Pour découvrir tous ses coups de cœur, ne manquez pas la vidéo ci-haut.

Merci au Café Léo de nous avoir accueillis pour filmer la vidéo!

