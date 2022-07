Quand Tik Tok vous aide à mieux ranger votre frigo... et faire des économies !

Partager







Autant on trouve une foule d'astuces de cuisine qui sont contestables sur Tik Tok, autant le réseau social chinois peut aussi être un outil performant pour réunir une masse de bonnes idées dans le but de réduire le gaspillage alimentaire. Sur ce point, une multitude de vidéos recommande moult astuces pour conserver correctement ses aliments au réfrigérateur. À la clé : on fait des économies et on défend mieux notre pouvoir d'achat.

Conserver les aliments entre 0° et 4°C

Premier réflexe : choisir la bonne température du réfrigérateur pour optimiser la conservation de vos beurres, yogourts et autres produits frais. Si l'on en croit l'Anses, l'agence nationale de sécurité des aliments, le frigo ne doit pas dépasser les 4°c «au point le plus froid». Et cela vaut le coup de vérifier régulièrement à l'aide d'un thermomètre si l'environnement est adéquat à la conservation de vos courses alimentaires. Une méthode qu'ont adopté de nombreux TikTokeurs à l'image de ce Britannique qui démontre combien le système des dates de péremption génère un gaspillage monstre.

La plupart des membres du réseau social conseillent de miser plutôt sur une conservation entre 2°c et 3°C. A ce niveau, l'Anses confirme en effet que cela permet de ralentir la croissance de micro-organismes et de bactéries comme la listéria ou la salmonelle. Sur son site professionnel où il propose d'accompagner les restaurateurs avec ses conseils, le grand chef Philippe Etchebest recommande de vérifier la température exacte en plongeant le thermomètre dans un verre d'eau afin de vérifier la donnée exacte, et non celle de l'air ambiant. Malin !

Ranger les aliments au bon endroit

Encore faut-il choisir le bon endroit dans le réfrigérateur pour placer les produits. Sur ce point, pas facile de discerner le vrai du faux tellement il existe de conseils divergents ! On a donc choisi de faire confiance au ministère de l'Agriculture. La partie la plus froide se trouve tout en haut. Toutefois, selon les modèles de réfrigérateur, elle peut se trouver juste au-dessus du bac à légumes. Un simple coup d'oeil sur le côté à l'intérieur de l'appareil permet d'avoir l'information en repérant un flocon ou un signe distinctif du froid. On y dépose viande et poisson. Les plats cuisinés, le fromage et les yaourts doivent se trouver au milieu.

Ne reste plus qu'à ne pas oublier le contenu du frigo... Pour ce faire, une TikTokeuse américaine a eu la bonne idée de prendre en photo son réfrigérateur plein quand tout est rangé. Et cela permet de savoir quoi manger au fil de la semaine, et de ne pas acheter du surplus lors des prochaines courses. On rappellera aussi qu'il faut bien penser à nettoyer son frigo au moins une fois par mois...

De l'utilité du papier absorbant

C'est un accessoire indispensable pour mieux conserver ses aliments dans le frigo : le papier absorbant. Un grand nombre de TikTokeurs engage leur communauté à placer une feuille dans le bac à légumes pour absorber l'humidité ou la moisissure des légumes. Ils vont jusqu'à recommander de protéger le contenu d'une barquette de mesclun ou de roquette à l'aide d'une feuille avant de refermer l'opercule, puis de retourner le paquet. Cette astuce permettrait de garder la salade plus longtemps au réfrigérateur...

Cependant, attention à ne pas tomber dans le travers d'une utilisation excessive de papier absorbant. Pour être convenablement conservés, les légumes et les fruits ont besoin de respirer. Contrairement à ce qui est présenté dans certaines vidéos, n'enveloppez pas les carottes dans du sopalin avant de les insérer dans un sac en plastique. Selon le réseau de fermiers québécois Equiterre, on peut couper les fanes et les emballer dans un sac à la seule condition d'y faire des trous au préalable. Il faut en effet que l'excès d'humidité puisse s'échapper. L'aubergine quant à elle peut être enveloppée dans un torchon en coton. De façon générale, il faut placer les légumes... dans le bac à légumes !

Pour une meilleure conservation des herbes fraîches...

Dernière astuce utile qui ravira ceux qui se trouvent régulièrement déçus face à des bouquets de persil, d'aneth ou de ciboulette tout flétris seulement quelques jours après l'achat. On peut préparer des glaçons d'herbes fraîches pour en utiliser à sa guise. Il suffit de les ciseler, de les placer dans un bac à glaçons et de verser de l'huile d'olive, avant de passer le tout au congélateur.