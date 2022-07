Cassandra Bouchard fait une crise de panique dans la foule à Osheaga

Partager







À moins de vivre sous une roche, vous n'êtes pas sans savoir que le festival de musique Osheaga bat son plein cette fin de semaine à Montréal et que plusieurs influenceurs sont sur les lieux.

Cassandra Bouchard prenait part à l'événement, mais la soirée ne s'est pas du tout déroulée comme un charme. La créatrice de contenu a publié une suite de stories sur Instagram pour expliquer à ses abonnés qu'elle a vécu sa première crise de panique à vie.

Elle commence sa suite de messages en écrivant: «La gang, j'ai fait ma première crise de panique... à Osheaga. J'étais genre en avant d'un show, mais je ne suis jamais dans une foule, mais là j'étais avec plein de monde, j'étais genre... ça va bien aller, j'aime pas ça, mais je n'ai jamais fait de crise de panique.»

Instagram / Cassandra Bouchard

Elle poursuit. «Là, il y a un gars à côté de moi qui s'évanouit, genre ça va pas, c'est la panique, pis on dirait qu'à ce moment-là j'ai réalisé que si moi je commençais à ne pas bien aller, ben je suis dans marde, je suis pognée en avant d'un show.» «J'ai commencé à mal buzzer, pis là ça allait pu, je sentais pu mes jambes, j'ai vraiment commencé à mal buzzer, j'ai vraiment fait une crise d'angoisse! Ce que je ne voulais pas qui arrive est arrivé.»

Immédiatement, elle a été sortie par son amoureux, Cédric, alors qu'elle a eu un moment complet d'absence. Quand elle a enfin été sortie de la foule, Cassandra s'est mise à pleurer de manière incontrôlable.

Cassandra termine son message ainsi: «On ne le dira jamais assez, mais buvons de l'eau à Osheaga et faisons attention. J'ai voulu être là pour lui [l'homme qui s'est évanoui], mais on dirait que je me sentais tellement impuissante que, au fond, je ne pouvais vraiment rien faire.»

Instagram / Cassandra Bouchard

Elle s'explique mal ce qui a pu causer tout ça, mais une crise de panique arrive souvent de manière inattendue.

En espérant que tout aille pour le mieux en cette dernière journée du festival Osheaga!

