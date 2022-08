Des gens soulignent un énorme malaise dans une vieille émission de Vrak.tv

Partager







Les nostalgiques se souviendront peut-être de l’émission jeunesse canadienne Life With Derek (Derek au Québec) qui a été diffusée de 2005 à 2009.

On y suit les aventures d’une famille reconstituée, un peu comme Ramdam, mais en Ontario. Casey, une fille studieuse, sérieuse et indépendante doit maintenant partager sa vie avec Derek, son nouveau demi-frère par alliance qui est un vrai slacker, comme on dit en bon français.

Tout ça donne évidemment lieu à des chicanes, de la jalousie et de la compétition malsaine. Mais, à la fin de chaque épisode de 22 minutes, la paire faisait la paix et avait appris par la bande une leçon importante.

Jusque-là, ça va.

Treize ans plus tard, certains internautes ont revisité la série et semblent trouver que la relation entre les deux personnages principaux est un peu plus étrange que dans leurs souvenirs.

Le 11 juillet dernier, grace.mitscherlich a publié un TikTok dans lequel elle affirme qu’il semble y avoir beaucoup de tension sexuelle entre les membres de la famille reconstituée.

Pour le prouver, elle publie une série d’extraits de la série dans lesquels on peut en effet voir plusieurs moments ambigus entre Derek et Casey.

Après avoir visionné cette série de vidéos, plusieurs internautes ont affirmé qu’eux aussi avaient toujours trouvé qu’il avait quelque chose de louche entre les deux membres de la famille reconstituée.

Dans une entrevue de 2016, Michael Seater, le comédien qui interprétait Derek, a affirmé qu’il n’y avait rien de mal avec le fait que son personnage puisse avoir un intérêt envers Casey. Il avait même affirmé que ça aurait été l’évolution naturelle du duo.

À la même époque, Ashley Leggat, qui jouait Casey, a affirmé qu’elle comprenait pourquoi les gens croyaient qu’il y avait des étincelles entre les deux personnages.

