Inondations au Kentucky: du porte-à-porte pour compter les morts

Au Kentucky, les sauveteurs américains font du porte-à-porte pour localiser les victimes des inondations meurtrières parmi les plus graves n'ayant jamais frappé l'État, la semaine dernière.

Certaines zones montagneuses de l’est du Kentucky restent inaccessibles après ces inondations qui ont transformé certaines routes en rivières, emporté des ponts, balayé des maisons.

AFP Des maisons submergées sous les eaux de crue de la rivière Kentucky, à Jackson, le 28 juillet 2022.

Un nouveau bilan des autorités faisait état d'au moins 28 morts.

Les dégâts causés aux antennes de téléphonie mobile ont compliqué les secours et l’estimation du nombre de morts et de disparus.

«Ces inondations sont parmi les plus dévastatrices, les plus meurtrières que nous n'avons jamais vues», a déclaré le gouverneur Andy Beshear sur NBC. «Et au moment où on essaie de déblayer, il pleut!»

«Nous allons faire du porte-à-porte pour essayer de localiser le plus de monde possible», a-t-il précisé. «Nous allons trouver des corps pendant des semaines, dont beaucoup auront été emportés sur des centaines de mètres».

Le gouverneur a visité les zones inondées dans trois comtés dimanche. Dans les régions touchées par la pluie, plus de 350 personnes sont réfugiées dans des abris temporaires, a-t-il indiqué.

Dans la ville de Jackson, au centre de la zone la plus lourdement affectée, sauveteurs et volontaires étaient rassemblés dimanche matin sur le stationnement d’un hypermarché Walmart avant de se déployer.

Certains distribuaient de l’eau en bouteille. Sur un bateau arrimé à une remorque était inscrit FEMA Rescue 4, signe que les secouristes de l’agence américaine de gestion des catastrophes étaient sur place.

AFP Des habitants apportent des vivres à l'école primaire West Perry pour les survivants des inondations, le 29 juillet 2022, à Hazard, au Kentucky.

Un nouveau risque d’inondations

Sous de lourds nuages noirs annonciateurs de nouvelles pluies, les rues étaient recouvertes d’une couche épaisse de boue.

Les inondations ont frappé une région dont l’économie était déjà dévastée par le déclin de l’industrie minière, sa principale ressource.

«Elles ont anéanti des zones où les gens n’avaient déjà pas grand-chose», a souligné M. Beshear.

AFP Inondations dans le centre-ville de Jackson, au Kentucky, le 29 juillet 2022.

Certaines régions du Kentucky ont reçu quelque 20 centimètres de pluie en 24 heures et, par endroits, les eaux des rivières ont brusquement monté de plusieurs mètres avant de sortir de leur lit.

Les services de la météo nationale ont annoncé dimanche un nouveau risque d’inondations dans le centre-est des États-Unis, y compris dans le Kentucky.

«La menace de crues soudaines se poursuivra tout au long de l’après-midi et en début de soirée en raison d’averses et d’orages», indiquent les dernières prévisions.

Le président Joe Biden a décrété l’état de «catastrophe naturelle» puis a débloqué des renforts fédéraux pour soutenir les zones affectées par «la tempête, les inondations, les glissements de terrain et les coulées de boue».

Ces inondations sont les manifestations les plus récentes des épisodes de météo extrême qui sont de plus en plus fréquents avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines.

En décembre, plusieurs dizaines de violentes tornades avaient ravagé cinq États du centre des États-Unis, principalement l’ouest du Kentucky, et fait au moins 79 morts.