Les Cowboys Fringants publient une première photo de Karl Tremblay sans ses cheveux

Partager







Il y a quelques jours à peine, le Québec entier apprenait que le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, était atteint d’un cancer de la prostate et qu’il entamait des traitements de chimiothérapie.

On a la première image du chanteur sans sa crinière emblématique.

• À lire aussi: Karl Tremblay, des Cowboys Fringants, annonce souffrir d’un cancer de la prostate

• À lire aussi: Le chanteur des «Cowboys» passera sous le bistouri

Le groupe des Cowboys Fringants a publié une photo de Tremblay sur sa page Instagram, où l’on peut voir les effets de ses premiers traitements de chimiothérapie.

Bonne nouvelle, il semble être assez en forme pour pouvoir monter sur scène, avec le sourire en plus!

Le public a d’ailleurs fortement réagi à la publication. Plusieurs vedettes ont témoigné leur soutien au chanteur.

Capture d'écran

On espère le revoir en bonne santé le plus rapidement possible!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s