Un joueur installe un PC dans sa toilette et c'est tout simplement ingénieux [VIDÉO]

Oubliez la Steam Deck pour le gaming sur PC à la salle de bain. Un visionnaire a réalisé ce qu’on croyait jusqu’à maintenant impossible: installer un PC performant dans sa toilette.

Trouvé par Eurogamer, le créateur Basically Homeless montre dans sa dernière vidéo comment il a réussi à installer un PC de gaming à l’intérieur du réservoir de sa toilette.

Tanné d'attendre après sa précommande de la Steam Deck, ce «patenteux» décide de prendre les choses en main et trouver une solution pour ses escapades à la salle de bain. «Ça fait 15 ans que j'attends après mon courriel de confirmation que [ma Steam Deck] est en route.» Son but ultime était de pouvoir jouer avec son clavier et sa souris à Counter Strike: Global Offensive à 240 Hz, tout en étant assis sur la cuvette.

Le YouTuber a donc équipé sa toilette d’une carte mère Gigabyte AORUS Pro, un processeur Intel i7-12700 et une carte graphique RTX 3060. Le défi était toutefois de garder ces composantes au sec. À l’aide d’un «mur d’eau» qu’il a créé lui-même en acrylique, il a réussi à faire en sorte que sa toilette reste fonctionnelle et que son PC ne soit pas endommagé.

C’est ainsi avec un peu de planification, de la colle et beaucoup de sueur que Basically Homeless a réussi l’exploit que plusieurs gamers rêvent d’accomplir: jouer à un jeu avec le clavier et la souris dans le confort du trône de la maison.

